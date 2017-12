Presentaron el tráiler de "Jurasic World, el reino caído"

Los dinosaurios de "Jurassic World" vuelven a rugir, y mucho, en el tráiler de "El reino caído" que hoy lanzó Universal, secuela de la tercera película más taquillera de la historia a cuyos mandos está el español J.A. Bayona.

"Busco sobre todo tensión", dijo a dpa en Londres el aclamado director de "Lo imposible". Según reveló, esta entrega será mucho más oscura que su predecesora, pues "la erupción del volcán añade una nueva amenaza".

En el esperado tráiler del filme, que llegará a los cines en junio de 2018, el espectador vuelve a encontrarse con los antiguos empleados del parque temático Owen Grady (Chris Pratt) y Claire Dearing (Bryce Dallas Howard), rodeados de hordas de dinosaurios.

"La diferencia es que, esta vez, se trata de salvar a los dinosaurios, no a las personas", señala Bayona. Y en esta película, habrá muchos más, "algunos que ya conocíamos y un par de ellos que jamás habíamos visto", añade.

Han pasado cuatro años desde que "Jurassic World" fue destruido por estas gigantescas criaturas fuera de control. La Isla Nublar quedó abandonada y los dinosaurios sobreviven en ella como pueden, hasta que su inactivo volcán entra en erupción.

Owen y Claire trazan un plan para protegerlos de la extinción pero, al llegar a la isla, descubren una conspiración que podría exponer al planeta un inmenso peligro no visto desde tiempos prehistóricos.

Aunque sin duda "Jurassic World: El reino caído" es la mayor producción en la que ha participado hasta ahora el director de "El orfanato", Bayona afirma que no siente presión en el set.

"Es una suerte, porque si no, no podría dedicarme a este trabajo. No siento la presión hasta que no tengo que mostrar la película", explica. Y para eso, aún habrá que esperar otro medio año.