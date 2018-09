Presentaron "Acusada" en el Festival de Venecia

Mientras en Argentina su último tema "Besarte mucho" copa las listas de éxito, en el Festival de Venecia la actriz y cantante Lali Espósito presentó ayer "Acusada" y asegura que se está avanzando en la lucha por la igualdad de la mujer en el cine contando historias desde el punto de vista femenino.

En el mundo y hoy en Argentina "se está luchando profundamente. Siempre se luchó. Hay historias de mujeres fuertes por doquier en la historia de Latinoamérica, pero hoy está sucediendo algo muy fuerte, muy power", dijo la intérprete, acompañada por Leo Sbaraglia, su compañero de reparto, y el director Gonzalo Tobal.

"Es interesante también ver el vaso medio lleno" añadió la intérprete de 26 años, a la que se le notan las tablas a la hora de enfrentarse a los medios. "Que el mundo se esté centrando en escuchar un poco más la visión de las mujeres y cuán fuertes podemos ser y contarle al mundo en las películas, en los libros y en cualquier expresión artística quiénes somos las mujeres, eso ya cambia la historia", añadió Espósito, quien está segura de que en el futuro habrá una mayor apertura al arte realizado por mujeres.

"Me gusta ser positiva, y no por eso soy ingenua, y ver cómo el universo femenino está armándose cada vez mejor. Me pone contenta que el tema esté en el tapete y podamos debatir al respecto", insistió esta actriz que de estrella de producciones infantiles pasa a interpretar a una joven que se ve señalada por el asesinato de una amiga en "Acusada", cinta dirigida por Gonzalo Tobal.

Este drama, que ha dividido a la crítica, explora la fascinación que despiertan estos tipos de delitos en los medios y la opinión pública. Para la intérprete se trata de su primer gran papel dramático, una novedad para su carrera que afrontó arropada por Leonardo Sbaraglia e Inés Estévez en el reparto. Además el mexicano Gael García Bernal hace un cameo como incisivo periodista.