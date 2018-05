La edición 2018 de los Premios Carlos Gardel a la música, que tiene a Charly García como máximo nominado por el álbum "Random", con el que consiguió siete postulaciones, se entregarán finalmente el martes 29 de mayo en el CCK.

La Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif) anunció ayer que la ceremonia se realizará el 29 divida en dos: una primera etapa en el Sala Argentina y la segunda en la Sinfónica del mismo centro cultural porteño.

En el centro de la escena de las nominaciones quedaron Charly García y Luciano Pereyra, disímiles artistas, casi imposibles de comparar, en una confrontación que es propia de un premio bajo criterios industriales.

García, dueño de una obra esencial de la música argentina, compite en los rubros producción del año, mejor álbum artista masculino de rock, canción del año, álbum del año, mejor diseño de portada, mejor video clip e ingeniería de grabación.

El ex folclorista Luciano Pereyra lo hace en álbum del año, canción del año, mejor video clip, mejor álbum artista masculino pop, mejor diseño de portada, producción del año e ingeniería de grabación.

En cantante pop Axel, con cuatro nominaciones; y Soda Stéreo, con tres, también lograron un importante reconocimiento de los actores del universo de la música. Otros artistas como Fito Páez, Teresa Parodi, Los Fabulosos Cadillacs, Sandra Mihanovich, Los Pericos, Miranda!, Dante Spinetta, Florencia Paz, Jimena Barón y Huevo obtuvieron, cada uno, dos nominaciones.

Los Premios Gardel se realizan desde hace veinte años y culminan con la entrega del Gardel de Oro, reconocimiento que recibieron, entre otros, Sandro, Mercedes Sosa, León Gieco, Charly García y Gustavo Cerati. Abel Pintos lo ganó en la edición 2017.

En la categoría álbum del año compiten "Random", de Charly García, "La vida al viento", de Luciano Pereyra y "Ser", de Axel. A mejor canción del año compiten "Como tú", de Luciano Pereyra, "Lluvia", de Charly García, "Aire", de Axel, "Mi vida", de Dante Spinetta y "La lucha", de Teresa Parodi.

A mejor álbum artista canción testimonial y de autor compiten "50 en vuelo - Capítulos 1 y 2", de Víctor Heredia, "Raconto", de Gustavo Santaolalla y el Teatro Opera 2017, de Jairo & y el rosarino Juan Carlos Baglietto.

Los rosarinos de Bulldog compiten a mejor álbum de rock pesado / punk con su último material "Sangre y fuego", contra "Elite", de Baltasar Comotto y "Todo / Nada", de Callate Mark.

En la categoría mejor álbum artista femenina de rock compiten "Proyecto 33", de Fabiana Cantilo, "Extraña dama del rock", de Valeria Lynch y "Avellaneda", de Adriana Varela.

El hijo de Roger Waters en Lavardén

El dúo Larry John McNally y Harry Waters, hijo de Roger Waters, presenta su nuevo álbum hoy a las 21.30, en Plataforma Lavardén. En esta oportunidad, los acompañan los argentinos Jorge Araujo en batería y Federico Palmolella en bajo. McNally es un cantante veterano, compositor y guitarrista, cuyas canciones han sido grabadas por artistas como The Eagles, Aaron Neville, Bonnie Raitt, Mavis Staples, Rod Stewart. Harry Waters es un pianista y compositor. Ha realizado giras en la banda de su padre, Roger Waters, durante los últimos 15 años, para los tours de "The Wall" y "The Dark Side of the Moon" y más recientemente Desert Trip junto a The Rolling Stones, Bob Dylan y Neil Young. Ambos residen actualmente en Los Ángeles y vuelven a la Argentina para presentar su nuevo disco titulado McNally Waters.