Premiaron a la murga local Doña Petrona en Mar del Plata

La murga rosarina Doña Petrona resultó ganadora del primer Concurso de Murgas Estilo Uruguayo en Argentina que finalizó ayer en Mar del Plata, en tanto que Ojo al Piojo, otra agrupación de la ciudad, quedó en el tercer puesto con menciones a mejor texto, puesta en escena, comunicación, mejor retirada y mejor espectáculo.

Doña Petrona, que además recibió una mención por mejor cuplé, se consagró con 209 puntos, seguida por la porteña Entre Tanta Pavada (208 puntos), Ojo al Piojo (207 puntos) y la uruguaya La Grandulona (198 puntos).

“No lo podemos creer”, dijeron al recibir su premio los integrantes del grupo rosarino, que también se llevó varias menciones. El espectáculo, que aborda el tema de los narcos y la seguridad en Rosario, además de la desigualdad social y los efectos del macrismo, fue preparado en sólo dos meses. “Somos un grupo humano impresionante”, afirmaron al tiempo que agradecieron a todos los que los acompañaron”.

Mauro Castro, que recibió las menciones a mejor voz y mejor personaje, añadió: “Lo vivimos como una utopía del director. Nos subimos muchos al barco, con dudas que transformamos en certezas. Creo que lo que queríamos decir está. Estuvimos atravesados por realidades que nos movieron familiarmente. Me encanta cantar aunque no me gustaba la murga y gracias a varios de los que están acá empecé a meterme”, confesó quien en el couplé se encarga de imitar al ex presidente Mauricio Macri.

En cuanto a la murga Ojo al Piojo, que quedó tercera entre las mejores propuestas, tiene una vasta experiencia que comenzó en 2010. A lo largo de los años presentó espectáculos como “De Ida y Vuelta”, “Clic” y “Bipolar” en distintas salas de la ciudad.

Ojo al Piojo participó también de los Tablados de la Casa Uruguaya de Rosario, Fiesta de Colectividades de 2015, ciclo de murgas del Galpón de la Música y del Centro Cultural Atlas, las últimas tres ediciones del festival por la convivencia escolar y deportiva, a cargo de la asociación civil “Si nos reímos, nos reímos todxs”, y festivales barriales en distintos puntos de la ciudad y alrededores.