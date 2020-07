Postres y escándalo: un éxito asegurado

¿Una crema batida que se corta convertida en un drama? ¿Miles de personas hablando en las redes sobre un bizcochuelo quemado? ¿Memes por doquier sobre una torta que se derrumba? Eso, más llantos, risas y polémicas ha generado “Bake Off Argentina”, el programa más visto de la televisión criolla durante esta cuarentena. La segunda temporada del reality que busca al mejor pastelero amateur del país salvó a muchos de la temida “depre” de los domingos a la noche (y ni hablar en contexto de pandemia), y tal vez por eso marcó picos de 15 puntos de rating, una cifra envidiable para los tiempos que corren. Hoy a las 22.30, en medio de una gran expectativa, el reality de Telefe llega a su fin, pero no se trata de una final cualquiera. El cierre de la competencia tiene a un (talentoso) participante rosarino en carrera y está envuelto en un escándalo que desde hace semanas parece una auténtica telenovela.

Los finalistas son Damián Pier Basile, un rosarino de 31 años que dejó de trabajar como vendedor en una distribuidora para apostar todo a convertirse en pastelero, y Samanta Casais, una porteña de 29 años que a esta altura es vista como una villana.

El revuelo empezó hace varias semanas, cuando los medios y los fans del reality descubrieron que Samanta ya se había desempeñado como pastelera de manera profesional antes de ingresar al certamen, cuya regla principal indica que los participantes deben ser amateur. De hecho, se demostró que Casais trabajó en el restaurante de San Telmo Café San Juan, y hasta hay un video en la que se la ve haciendo una torta Rogel en “Tarde Xtra”, un programa que se emitía por C5N.

Ante la controversia que estalló en las redes sociales, la productora de “Bake Off”, Turner, emitió un comunicado para calmar los ánimos. En el escrito anunciaron que se están llevando a cabo “las averiguaciones tendientes” a la verificación de las acusaciones, “como así también cualquier posible inobservancia a las reglas de participación”. Y además se afirmó que, en caso de llegar a una “eventual decisión”, la misma “será comunicada en la emisión del capítulo final”. Es decir, hoy.

Por eso tanta expectativa con la final de esta noche. El programa conducido por Paula Chávez se grabó completo el año pasado, pero por contrato el premio se paga cuando sale del aire. Si bien ciertas filtraciones aseguraban que Samanta había sido la ganadora, todavía no se sabe quién se llevará los 600 mil pesos del premio. De acuerdo al comunicado de Turner, podría haber una sanción o descalificación para la participante porteña por haber violado las reglas, y de esta manera el trofeo mayor podría ser para el rosarino.

El viernes por la tarde también trascendió que Turner y Telefe ya habían tomado la decisión de descalificar a Samanta, y que se grabaría una nueva final. Pero no hubo un comunicado oficial al respecto.

Personajes mediáticos. Sin hacer declaraciones (por contrato no pueden revelar resultados ni detalles de la competencia), los finalistas llegan al último programa de “Bake Off” convertidos en verdaderos personajes mediáticos.

Damián Pier Basile fue el único representante de Rosario y la provincia de Santa Fe entre los 14 pasteleros que comenzaron participando en el reality. En principio no se perfilaba entre los favoritos, pero de a poco se transformó en una revelación, con técnicas y creaciones que tuvieron el visto bueno del jurado (el francés Christophe Krywonis, Pamela Villar y Damián Betular) y que además se ganaron el respeto de sus compañeros concursantes.

Damián es de Echesortu y jugaba a ser pastelero desde chico. En abril pasado, cuando el programa empezó a ser un éxito, el rosarino le contó a La Capital que, después de probar con carreras como Arquitectura y Publicidad, decidió vincularse más con su verdadera pasión: la pastelería. Tranquilo y de buen humor, Damián es casi la antítesis de su competidora, Samanta Casais, que brilló con muchos de sus postres, pero también se ganó el rechazo del público por sus escenas de llanto ante el menor inconveniente y sus pedidos de ayuda para poder terminar las recetas en tiempo y forma.

El aspecto aniñado y hasta inocente de Samanta también chocó de frente con las expectativas del público cuando se filtraron los datos de su verdadero pasado. En la apertura de “Bake Off” ella se presenta como “empleada administrativa de una petrolera”, pero distintos testimonios y notas periodísticas revelaron que trabajó como pastelera profesional en restaurantes y servicios de catering. Y viejos posteos de sus mismas redes sociales así lo indican. El escándalo entró incluso en una dimensión de lo más oscura cuando se divulgó que Casais habría estafado a un ex socio y que fue acusada de homicidio culposo por la muerte de un jubilado en un accidente de tránsito en 2017. En pocas semanas, la imagen de la pastelera perfeccionista y sensible se cayó a pedazos.

Toda esta novela mediática que acompañó el último tramo de “Bake Off” no hizo más que aumentar las expectativas y el rating. Aunque también es cierto que el reality fue exitoso desde un comienzo (y como su primera temporada, de 2018), potenciado esta vez por la pandemia y el aislamiento social obligatorio. Entre tantas noticias desalentadoras, entre el miedo y la incertidumbre, el programa logró aglutinar a un público muy necesitado de estímulos positivos (habilidades, aprendizaje y cosas ricas) y de otra realidad que de a ratos se mezcla un poco con la ficción: la realidad pre-coronavirus, donde los participantes podían compartir un estudio de televisión y abrazarse y libremente. Parece mentira, sí, pero ocurrió apenas el año pasado.

El fenómeno en las redes

El fenómeno de “Bake Off Argentina” también explotó en las redes sociales, sobre todo en Twitter, donde se convirtió en un trending topic incansable, sarcástico y divertido. Los domingos a la noche la red del pajarito se puebla de menciones, opiniones, memes y chistes sobre el programa. Los detractores de Samanta Casais lograron imponer el hashtag “Sachanta”, y Damián se anotó algunos fans de peso como Marcelo Tinelli y Juan Minujín. El conductor de “Showmatch” escribió: “Lo quiero a Damián Pier en el Bailando”, y elogió un postre que hizo el rosarino con lentejas y Fernet. El actor de “El marginal” y “Cien días para enamorarse”, por su lado, no para de alentarlo todos los domingos. Ante las críticas a Samanta, la productora del programa pidió “mesura” a los que escriben en redes en su reciente comunicado. Pero “mesura” y “Twitter” son dos palabras que no se llevan bien.