Por qué volver a oír este clásico de Lennon

La pregunta surge casi de inmediato: ¿por qué hay que volver a escuchar de nuevo un disco que salió hace 47 años? Y la respuesta fluye también rápidamente y a modo de juego de palabras: ¿por qué no? Bien, la discográfica Universal lanzó un box set que incluye seis discos, con 140 temas, un documental sobre cómo se grabaron las canciones de este álbum icónico y las mezclas remasterizadas. Hasta ahí todo muy bonito. Pero a los melómemanos los mueve escuchar música, y de la buena. Por eso esta reedición de "Imagine" es tan bienvenida. Porque, de yapa, no tiene sólo los diez temas del disco original, sino que además incluye seis canciones más, sí, leyó bien, seis. La primera y la última son muy conocidas: "Power To the People" y "Happy Xmas (War is Over)". Es como reencontrarse con un viejo amigo que no ves hace tiempo y descubrís que está igual, que hasta se ríe de los mismos chistes, con canas, claro, pero la magia está intacta. Bueno, con John pasa lo mismo. Y también ocurre con las otras perlitas, como "Well... (Baby Please Don't Go)", en donde sobresale el saxo de Bobby Keys en plan zapada y John demuestra su buen tempo de guitarrista rítmico. "God Save Us", cantado por Bill Elliot, es un tema menor, hay que decirlo y quizá a pocos les cope "Do the Oz". Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero "God Save Oz", un alter ego del que hace Elliot, levanta con un Lennon suelto, que canta libre como sólo él sabe hacerlo. Claro que antes de escuchar los seis temas nuevos hay que disfrutar la maravillosa obra original. Difícil no emocionarse con el arranque del piano de "Imagine" o la melodía de "Jealous Guy" y la sutileza de "Oh My Love". Por si quedaba alguna duda, John Lennon es algo así como Gilgamesh. Es absolutamente inmortal.