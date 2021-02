MUJER MARAVILLA 1984 - PRIMER TRAILER OFICIAL

En primer lugar quedó evidenciado que el cine carece de la capacidad de lobby que tienen (a nivel local y nacional) los empresarios de espectáculos en vivo (música y teatro). Desde hace meses los empresarios y los sindicatos de actores vienen ejerciendo una gran presión para que se habiliten los teatros y salas diversas, y además cuentan con la ventaja de poder organizar shows al aire libre.

Pero también hay un asunto clave del que se habla poco: el cine (desde su producción hasta su exhibición) es un negocio mucho más complejo que el resto de las ramas del arte y el entretenimiento. Las salas de cine (desde las más grandes hasta las más modestas) no poseen las películas, dependen de una distribución que funciona a nivel mundial y nacional. Y por eso las decisiones locales no puedan cambiar un asunto de fondo. Es decir, si EEUU no larga películas para su distribución, aquí no hay mucho que exhibir. Y lo mismo sucede con el cine argentino más industrial o mainstream: nadie va a querer estrenar a gran escala si sólo están abiertos algunos cines en el interior del país y con la capacidad reducida al 50%. No es negocio, se pierde plata. Y producir cualquier película se calcula siempre en millones.

Los cines que abrieron en Córdoba tienen en cartel películas que se estrenaron a principios de 2020 y algunas más nuevas como “The Empty Man” y el drama romántico “Mientras estés conmigo”, pero no accedieron a títulos más actractivos para la taquilla como “Tenet” o “Mujer Maravilla 1984”. Para concretar esos estrenos tendrían que estar abiertos los cines de Buenos Aires, lo que garantizaría un piso para una distribución nacional.

black.jpg El estreno mundial de “Black Widow” está programado para mayo. ¿Llegará?

Con este panorama, y teniendo en cuenta que los estrenos más importantes en EEUU y Europa están en stand by por la segunda ola de Covid (aunque hay cines que permanecen abiertos en el Primer Mundo), no es fácil imaginar que las salas vayan a abrir aquí muy pronto. Ver los cines con las persianas bajas mientras los negocios y bares de los alrededores están abiertos es una postal deprimente. Y los costos de esta prolongada inactividad, como bien se sabe, siempre están acechando a la vuelta de la esquina.

Mientras tanto, las fechas de estreno en Argentina se mueven casi todos los días. Para fines de este mes están programadas (o re-re-programadas) “Los nuevos mutantes” y “Tom y Jerry”, y para principios de marzo “Tenet”, “Mujer Maravilla” y “Chernobyl: la película”. También en marzo figuran los posibles estrenos de “Hoy se arregla el mundo” (con Natalia Oreiro y Leonardo Sbaraglia), “La noche mágica” (también con Oreiro y Diego Peretti), “Godzilla vs Kong”, “Rifkin’s Festival” (la última de Woody Allen) y “Nomadland” (segura candidata al Oscar protagonizada por Frances McDormand). Y en abril llegarían la polémica y premiada “Hermosa venganza” (con Carey Mulligan) y la italiana “Pinocho”, con Roberto Benigni.

Hoy Se Arregla el Mundo | Trailer Oficial | Patagonik

Los grandes tanques de Hollywood, por su parte, siguen huyendo hacia adelante. El estreno mundial de “Black Widow”, uno de los títulos más importantes de Marvel en los últimos años, ahora tiene como nueva fecha el 7 de mayo. Y “The Eternals”, la película de la nueva fase del universo cinematográfico de Marvel protagonizada por Angelina Jolie, llegaría el próximo 5 de noviembre. Otro filme muy esperado es la precuela de “Los Soprano”, “The Many Saints of Newark”, que postergó su estreno de marzo y lo pasó para el 24 de septiembre de este año.