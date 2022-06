¿Por qué Romina Gaetani no firmó el acuerdo de no agresión con Facundo Arana?

El abogado de ella confirmó que tras el encuentro se limaron asperezas pero "no se rubricó nada". El motivo sería María Susini, la esposa del actor, que está furiosa con la actriz por lo que hizo

Romina Gaetani y Facundo Arana no firmaron todavía un acuerdo de no agresión.

Cuando todos daban por hecho que Facundo Arana y Romina Gaetani iban a rubricar un acuerdo de no agresión tras el encuentro que mantuvieron con sus respectivos letrados producto de la acusación pública de ella por violencia verbal, este jueves el abogado de la actriz avisó sorpresivamente que todavía no se formalizó nada , y la hipótesis periodística es que ella teme que la esposa de su ex compañero, María Susini, haga declaraciones en su contra luego de certificar un convenio.

En ese contexto, Trimarco detalló que si bien la conversación que mantuvo Gaetani con Arana transcurrió en un clima de mucha cordialidad, como dos viejos amigos que tuvieron un entredicho, no firmaron ningún acuerdo para resolver sus diferencias.

"Ahora estamos trabajando con Fernando Burlando, el patrocinante de Arana, para llegar a un acuerdo en lo legal. Queremos armar un acuerdo para que lo firmen porque no lo han firmado aún".

Trimarco reconoció que "seguramente las cosas entre Facundo Arana y Romina Gaetani no vuelvan a ser como antes y la amistad que tenían no siga como hasta ahora, pero eso no quita que haya voluntad de resolver las cosas".

Hasta allí el letrado no había explicado el motivo, por lo que la periodista Paula Varela intervino acotando: "Entonces fue como dije en su momento, Gaetani quedó enojada, a Facundo Arana no le gustó nada lo que pasó, lo que se dijo, y María Susini, la esposa de él, no la puede ver ni en figuritas a la otra. Es así".

Hipótesis que fue respaldada por Adrián Pallares, uno de los conductores del ciclo, quien reforzó que Susini quedó muy molesta con todo esto y ella sería una de las razones por las que aún no se firmó el dichoso acuerdo, ya que Gaetani teme que la esposa del actor formule declaraciones en su contra luego de rubricar el convenio.