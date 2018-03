Cierre. El creador de la serie reveló por qué no habrá una cuarta temporada.

El siguiente contenido puede spoilear parte del final de la serie. Por ese motivo, lo primero que hay que marcar si es un fanático de la serie de Merlí, que el pasado 14 de febrero lanzó su tercera temporada y que causó furor en el país, y aún no la terminó de ver, tal vez lo más aconsejable es que no siga leyendo esta nota.

De todos modos, si no puede frenar la ansiedad o si el final lo sacudió más de la cuenta, seguramente se impondrá la pregunta de por qué ese cierre cargado de mucha emoción y nostalgia, pero también esperanza y dramatismo. Pero la pregunta qué se remarcará, sobre todo después de tener en cuenta la enorme repercusión, será por qué no hay ninguna posibilidad de una cuarta temporada de la serie que popularizó a un extravagante y desfachatado profesor de filosofía que guiaba e incitaba a sus alumnos hacia un pensamiento libre, crítico y que cuestionen mucho de lo establecido.

Merlí llegó al final con 40 capítulos divididos en tres temporadas (la primera y la última sencillamente brillante y una segunda que acompañó sin encantar a sus fanáticos) que permitieron que sus seguidores se acercaran al mundo de la filosofía y conocieran más y hasta se encariñaran con personajes de la historia como Platón, Aristóteles y Sócrates, entre otros.

Y si bien las autoridades del canal español TV3 se plantearon la posibilidad de una cuarta temporada, luego del éxito arrollador que logró en España primero -el último capítulo lo vieron en directo unas 650 mil personas- y en el mundo después, el creador de la serie Héctor Lozano prefirió cerrar la historia con los personajes que la iniciaron y no agregar más personajes ni nuevas historias a las muchas que se sucedieron cotidianamente, en la que abordaron entre otros la igualdad de género, diversidad sexual y bullying entre los adolescentes.

"Prefiero terminar con la primera generación, porque no me han gustado los cambios de reparto en las series de instituto y una cuarta temporada significaría cambiar de clase", admitió Lozano al diario La Vanguardia de España.

Lozano también se refirió a la manera en que fue hilando esta inusual y rica historia de contrastes. "Todavía no se había estrenado aún la primera temporada y yo ya tenía este final en la cabeza. Lo tenía clarísimo, hasta la estructura", relató, antes de agregar que "quizás no toda la secuencia de la historia, pero sí el concepto y la esencia de este último capítulo. Es un final muy potente que no decepcionará a sus seguidores".

Sin embargo, y para que no queden dudas, el creador de esta fantástica serie se encargó de enterrar la chance de que el excéntrico y brillante -y hasta por momentos un tanto maleducado- profesor tenga una nueva temporada. "Preferí terminarla acá para no quemar la serie, porque en caso de continuarla hubiera significado un cambio radical en la estructura, como cambiar por completo a los alumnos. Y mi intención siempre fue empezar y terminar la serie con esos protagonistas. Podría haber hecho era una cuarta temporada con nuevos adolescentes y el mismo Merlí, pero no quise y TV3 lo entendió".