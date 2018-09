Telefe emitió anoche desde el Teatro "Gran Rex, "ViveRo, noche de sueños" la celebración del aniversario del nacimiento de Romina Yan. Fue una noche única de música, mucha emoción y alto rating.

Distintos artistas se presentaron para cantar algunos de los temas clásicos compuestos por Cris Morena, junto a otros nuevos creados exclusivamente para esa noche.

Abel Pintos, Axel, Gerónimo Rauch, Luciano Pereyra, Patricia Sosa, Sandra Mihanovich, Soledad y Natalia Pastorutti, Topa, Valeria Lynch, Lali Espósito, China Suárez, Luisana Lopilato, Peter Lanzani, Benja Rojas, Sofia Reca, Facundo Arana, Benja Amadeo, Agustina Cherri, Damián de Santo, Nicolás Vázquez, Jorgelina Aruzzi, Rocío Igarzabal, Michel Brown y la joven cantante israelí Adele fueron parte del tributo que, gracias a lo recaudado, irá para Fundación Sí.

Pero uno de los grandes ausentes fue nada más y nada menos que Luciano Castro, actual protagonista de la tira éxito de Telefe, "100 días para enamorarse". El actor fue un gran amigo y compañero de trabajo en "Jugate Conmigo" de Romina Yan. Y hoy por hoy es una de las tantas figuras consagradas del espectáculo argentino gracias a Cris Morena.

Hace unos días, Castro explicaba el motivo por el cual no iba a concurrir a este evento: "No voy a estar en el especial de Romina Yan. Además de Jugate Conmigo, Romina fue un antes y un después como amiga, pero no voy a ser parte del especial", señaló a PrimiciasYa.com.

Y luego, sin dar más detalles, argumentó: "No es por nada en especial mi motivo por el que no estaré, tengo otra forma de ver las cosas nada más, no son ni mejor ni peor, es una forma nada más".









