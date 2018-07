Luego de que trascendiera la noticia de que Jorge Rial se tomará licencia de "Intrusos", América, por unos meses, el conductor eligió las redes sociales para comunicarse directamente con su público, y explicar los verdaderos motivos detrás de la sorpresiva decisión que tomó.

"Me tomo unos meses de licencia en @Intrusos. Para rearmar construir y encarar nuevos proyectos en mi vida. A nivel personal y profesional. Pero voy a volver. En 18 años nunca paré. Y sentí que era hora. Pasaron muchas cosas en ese tiempo. Ustedes lo saben. Gracias por estar", escribió al pie de la publicación.

"Estoy recién llegado de unas vacaciones y a su vez, comenzando una licencia porque me voy a tomar unas semanas, unos meses, unos días de tranquilidad. A veces, uno se da cuenta que necesita momentos para acomodar su vida y sus cosas, para pararse y mirar hacia adelante y hacia atrás", relató Jorge en uno de los dos videos que compartió.

Y luego marcó un punto al destacar su compromiso laboral en casi las dos décadas que lleva Intrusos al aire: "Tiene que ver con 18 años de no faltar nunca. Soy uno de los pocos conductores que nunca dejó su programa. De no salir nunca del aire. Todos se tomaron años sabáticos o volvieron a mitad de año. En cambio, en Intrusos no lo hicimos y nunca sucedió".

Moria Casán seguirá conduciendo el ciclo hasta el viernes 10 de agosto. Desde el lunes 13, un hombre se volvería a poner al frente del programa de espectáculos de América: uno de ellos podría ser Carlos Monti, con quien el canal sí se había contactado para que esté al frente de "Intrusos" por algunas emisiones, debido al viaje de Rial a los Estados Unidos.

El otro nombre que por estas horas analizan los directivos del canal sería el de Luis Ventura, quien formó parte de la primera camada del exitoso programa. El reemplazante se definirá en las próximas horas.

