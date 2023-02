Por qué el actor de "The last of us" Pedro Pascal es fan incondicional de "Argentina 1985" El artista chileno celebra cada novedad vinculada al film de Santiago Mitre como si hubiese formado parte del elenco. Hace poco, compartió incluso la alegría de Messi y la chance de otro Oscar 22 de febrero 2023 · 10:24hs

El actor chileno Pedro Pascal, protagonista principal de la serie "The Last Of Us".

Desde hace algunas semanas, el mundo está pendiente cada domingo del nuevo capítulo de "The last of us", serie inspirada en el videojuego que cuenta una historia de horror y aventuras. El actor chileno Pedro Pascal lidera el elenco de esta ficción, que imagina cómo en un futuro cercano un hongo convierte a las personas en caníbales. Pero además, el latino es el protagonista de "The Mandalorian", serie en la que interpreta a un pistolero solitario que tiene aventuras a través de la galaxia, que ahora en marzo trae nuevos capítulos.

Hijo de un matrimonio perseguido durante la dictadura pinochetista, el actor de 47 años debió trabajar mucho para abrirse camino en Hollywood. Pero ese duro trabajo, finalmente dio sus frutos. Hace algún tiempo, comenzó a conseguir roles secundarios en series muy reconocidas. Obtuvo, por ejemplo, pequeños papeles en "NYPD Blue", "Law and Order", "The Good Wife", "CSI", "Homeland", "Graceland" y "The Mentalist", entre otras.

A los 28 años murió Jansen Panettiere, actor en The Walking Dead Una serie que cuestiona el exceso de confianza en los líderes de opinión

Hubo un salto en su carrera cuando en 2014 consiguió un rol en "Game of Thrones", donde hizo de Oberyn Martell. Luego, en 2015, consiguió un papel importante en la miniserie "Narcos", donde interpretó a un ex agente de la DEA. Luego llegó la chance de protagonizar "The Mandalorian" y su más reciente éxito, a nivel mundial, "The last of us".

image.png Pero Pascal fue noticia, en las últimas horas, por algo más que sus dotes actores. Es que compartió un posteo de Lionel Messi sobre "Argentina 1985", en donde el crack rosarino hace alusión a la necesidad de ganar "el tercero" en alusión a la chance de que el film consiga un Oscar, en un paralelo con la tercera Copa del Mundo obtenida por la selección argentina.

pedropascal.jpg Ahora bien, no es la primera vez que Pascal habla de la película de Santiago Mitre protagonizada por Ricardo Darín. Ya había celebrado cuando se había conocido la nominación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. arg1985.jpg La pregunta que rondaba a todos era: ¿por qué es tan fanático? No, no trabaja en el film argentino. Ni siquiera de extra. ¿Tanto le gustó? ¿Es un militante de los derechos humanos y de la recuperación de la memoria? https://twitter.com/AxelKuschevatzk/status/1616103744571310081 Pedro nos acompañó desde el primer día y hasta viajo a Venecia para el estreno, igual que nuestra amiga del alma Barbara Muschietti. — ael υcevazy (@AxelKuschevatzk) January 19, 2023 En las últimas horas, se conoció el motivo detrás de su entusiasmo. "¿Sabían que la hermana de Pedro Pascal, Javiera Balmaceda Pascal, es la responsable por parte de Amazon Prime de Argentina 1985?". Eso tuiteó el periodista Fede Aikawa y muchos fueron los que recién así pudieron develar el misterio. https://twitter.com/fedeaikawa/status/1628080147512406025 Sabían que la hermana de Pedro Pascal (Javiera Balmaceda Pascal) es la responsable por parte de Amazon Prime de Argentina 1985? — Fede Aikawa | (@fedeaikawa) February 21, 2023