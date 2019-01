David Gilmour, el legendario líder de Pink Floyd, subastará su colección de guitarras, 120 instrumentos entre los que se cuentan los que usó para componer varios de los clásicos de la banda psicodélica inglesa, como así también sus discos solitas.

El remate se realizará en la exclusiva casa Christie's en Londres. Dentro del çapreciado lote se cuenta la famosa Black Strat, la guitarra con la que grabó los solos de los éxitos de "Money", "Shine On You Crazy Diamond" y "Comfortably Numb".

También se pondrán a la venta la Stratocaster de doce cuerdas, con número de serie 0001, con l que compuso y grabó "Wish You Were Here", y la Ovation de seis cuerdas con la que tocó "Comfortably Numb" en sus más recordadas actuaciones en vivo.

"Estas guitarras han sido muy buenas para mí. Son mis amigas. Me han dado mucha música. Solo creo que es hora de que se vayan y sirvan a otra persona", explicó el músico. La subasta es a beneficio de la fundación solidaria que Gilmour dirige hace décadas.

"No quería ser demasiado viejo y tener un montón de guitarras sin hacer nada", confesó Gilmour a la Rolling Stone. "Y francamente, muchas de ellas son guitarras que no tengo tiempo para tocarlas lo suficiente. Le van a dar alegría a otra gente", agregó.