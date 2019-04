Por qué Charlotte Caniggia y Lolita Latorre se sacaron chispas

Sin embargo, lo que pocos vieron fue lo que pasó entre Lolita Latorre -hija de Yanina y Diego Latorre- y Charlotte Caniggia. Las "hijas de..." empezaron a marcar territorio en los que será el protagonismo del ciclo que conduce Marcelo Tinelli por Canal 13.

La pelea fue impulsada por la mediática Yanina Latorre que dijo en una nota que su hija no se parece en nada a la hija del Pájaro Caniggia porque "no tiene cirugías".

De inmediato, en el programa "Hay que ver" del Nueve fueron a buscar a Charlotte y esta afirmó: "Ya la voy a llevar a hacerse una cirugía", como dejando entrever que la hija de Latorre tiene que pasar por el quirófano.

A la trivialidad del debate se le sumó la respuesta de Lolita: "Yo soy hermosa al natural". Sin embargo, Charlotte redobló la apuesta y se encontró con un remate muy firme por parte de la debutante en la pista más famosa del país: "¡Que no me lleve a su cirujano porque me mato como terminó!".

La foto del Súper Bailando no hizo más que levantar polémica. Además de los enojos por parte de Florencia de la V y de Pampita, había un malestar que sobrevolaba en la sesión.