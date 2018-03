Por qué Ana Rosenfeld no sigue defendiendo a Juan Darthés

La abogada Ana Rosenfeld brindó una nota a Radio Nacional, donde declaró que no representará legalmente a Juan Darthés en las nuevas denuncias de acoso vertidas públicamente por Ana Coacci y Natalia Juncos.

Darthés escribió un tuit confirmando esto. La representante legal seguirá al mando en el caso de Calu Rivero.

Embed Ante estas falsas acusaciones acabo de contratar al Dr. Fernando Burlando para que inicie acciones penales por calumnias e injurias contra A. Coacci y N. Juncos. La Dra. Ana Rosenfeld sigue el juicio Civil contra C. Rivero. — Juan Darthés (@darthesjuan1) 23 de febrero de 2018

"Estamos frente a una cuestión que pasó hace 20 años. Dicen que no hay testigos, simplemente son cosas que ellas vivieron y que no contaron en ese momento. No hay causa en esta cuestión porque lo de ellas es mediático, pero sí hay una acción penal porque lo están injuriando. Va a cambiar la situación cuando estas chicas en lugar de estar siendo entrevistadas mediáticamente, sean entrevistadas por un juez. Yo primero voy a la justicia y después voy a los medios. En principio la denuncia la tenés que hacer. fundamentalmente, no podes ir a un programa de televisión e instalar un tema", sumó la letrada.

"Más allá de que está protagonizando Simona, muchas veces la gente opina y han hecho de la figura de Juan una figura que está siendo linchada mediáticamente diciendo: ¿¿Cómo puede ser que un hombre que fue denunciado por Calu Rivero siga en televisión?'".

Rosenfeld cerró: "Estoy absolutamente convencida de que si estas chicas vivieron algo así lo digan ante un juez, y que sea él quien diga si verdaderamente pasó o están injuriando o calumniando. Yo le creo a todo el mundo salvo que sea un juez el que diga lo contrario. El empoderamiento de la mujer es algo que yo aplaudo. Una cosa es una movilización genérica y otra es cuando señalás a una persona sin pruebas".