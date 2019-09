Hay grupos que tienen un gran momento en su carrera. Y Arbol es uno de esos casos. Quizá, en medio del aluvión de bandas nuevas, no tan nuevas, buenas y no tan buenas, habrá pocos que recuerdan lo que fue este grupo, especialmente en el período que va entre 2002 y mediados de 2006. En ese lapso, cuando la formación incluía a Edu Schmidt en voz, violín y charango (una baja sensible), Arbol sacudió sus mejores hojas con los discos "Chapupusongs" (2002) y el exitoso "Guau!" (2004), que derivó en "Miau!", el primer DVD de la banda. En este registro en vivo se reflejaba la energía de un Obras colmado, allá por 2005, con clásicos como "Trenes, camiones y tractores", "De arriba, de abajo", "Pequeños sueños", "Vomitando flores", "El fantasma" y, claro, la inolvidable "Ji ji ji", el tema inmortal de los Redondos, pero en su versión a capella. Arbol, de la mano de un productor genial como Gustavo Santaolalla, tenía una mezcla de grunge con pop, se le animaba al hardcore y lograba baladas gancheras con melodías sutiles, para vestir letras que podían ser irónicas, risueñas y hasta algunas antisistema con cierta crítica social. Por eso es bienvenido el regreso de Arbol. Ojalá puedan traer lo mejor de aquella época y que las nuevas ramas tengan hojas pentagramadas con grandes canciones.