Por ahora Susana dijo que no volverá al teatro

Hace unos días, se dijo que Susana Giménez volvería a subirse a las tablas luego del éxito de "Piel de judas" en 2015, y nuevamente con producción de Gustavo Yankelevich. "El proyecto está avanzado", señaló el productor en una con Clarín Espectáculos donde remarcó: "Es algo firme que Susana vuelva a hacer teatro". "Hasta ya tenemos la obra, pero no te voy a decir cuál es", destacó. Pero la conductora puso en duda el regreso: "Por ahora no hay nada definido, estamos hablando. Pero no pasa nada... vamos a ver. Realmente no hay nada concreto".