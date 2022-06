Polina Piskova, una rusa con tonada cordobesa que sorprendió en la televisión

Polina Piskova es un nombre que desde la noche de este martes comenzó a surcar los portales del país. Con una pronunciación del español atravesada por cierta característica foránea pero con una particular tonada cordobesa , hizo que esta joven rusa se convirtiera en tendencia por su participación en el programa La Voz Argentina (Telefe). Su belleza, impronta y calidad para cantar hizo que Ricardo Montaner, sus hijos Mau y Ricky, como así Lali Espósito giraran su silla para sumarla a sus respectivos equipos. Causó sensación la joven de 26 años que se definió como modelo, cantante y también compositora.

La particular pronunciación del castellano acompañada por una acentuada tonada cordobesa llevó a los integrantes del jurado de La Voz Argentina a indagar en la historia de Piskova, quien contó que nació en Rusia y que a los 13 años sus padres se mudaron a Canadá, y como no pudo adaptarse culturalmente se fue a México, donde forjó amistades argentinas y eso la trajo al país hace unos seis meses, instalándose en Córdoba.

“Durante la pandemia fui a México de vacaciones pero me terminé quedando porque estaba muy cansada del clima frío y de la gente fría. En México encontré ese futuro maravilloso que es la Argentina y sobre todo encontré a mi mejor amiga, Juli, que es de Córdoba. Ya en México tomaba mate. Se los robaba a mis amigos argentinos, que me enseñaron que el mate se comparte. Mi destino me trajo a Córdoba, por la gente y por el amor a la cultura”, describió la esbelta Polina.

“Tomé muchos riesgos en mi vida y en algunos momentos tuve mucho miedo, pero los superé. Ahora estoy acá y quiero ser algo inspirador para la gente, para que sepan que todo se puede lograr”, agregó, quien dijo que su padre empresario y su madre fueron rígidos en su formación académica.

Pero Piskova llegó a La Voz precedida de un trabajo personal versátil y audaz, el que exhibe en las imágenes de sus redes, como así también en Spotify en el que irrumpe como Polina Grace. Sus perfiles muestran sus postales como modelo, sus viajes y también su fuerte vocación. Allí desde este miércoles sus cuentas acumulan comentarios por sus cualidades para la canción.

Una rusa cordobesa rompió la pantalla de la televisión para convertirse enseguida en una de las referentes de La Voz Argentina, por lo que ahora cada participación suya despertará expectativa en un público que sigue al reality de la canción.

