oberto Piazza realizó encendidas declaraciones respecto de las situaciones de abuso y los hombre que son acosadores y, si bien los condenó, desbarrancó cuando opinó sobre las mujeres que son víctimas de violación.

"Si no querés que te pase nada, cuidá a tu nena. Cuidá que no vaya a tomar birra a las cinco de la mañana con una minifalda... Después no te quejes cuando venga violada",disparó en el programa "Vino para vos", que conduce Tomás Dente por KZO.

El diseñador fue categórico respecto de la sentencia que según él merece un abusador, pero a pesar de condenar a este tipo de personajes destacó que es importante que los padres tengan un especial cuidado en sus hijas.

"Un violador y un abusador de niños tiene que tener cadena perpetua de verdad. No jodamos con las boludeces que hablan. Y el feminismo, ultrafeminismo exaltado de que me acosó, me metió la lengua muy adentro... no tergiversemos las cosas, señoras", consideró.

Piazza también hizo foco sobre las actrices que últimamente denunciaron haber sido víctimas de acoso y, en cierto modo, las acusó de ser cómplices de esta problemática.

"Después se tergiversa que una mujer adulta, metida en el ambiente de lo que es la farándula, donde está mostrando las tetas en el medio de Mar del Plata para promocionar su obra de teatro... después vienen a decir que un capocómico les dijo cositas chanchas al oído... ¡No me jodan!", consideró.