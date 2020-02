Pólemica por una foto de Cinthia Férnandez y un senador formoseño

En las últimas horas, Cinthia Fernández y Luis Petcoff Naidenoff decidieron hacer un descargo en las redes sociales, tras la difusión de una polémica foto en la que se los ve compartiendo una noche en el Carnaval de Corrientes. La misma los muestra estando muy cerca y con las manos de él cerca de la cintura de ella.

A partir de esa imagen, muchos se preguntaron si pasaba algo entre la bailarina y el político, sin embargo, tanto Fernández como Naidenoff negaron rotundamente algún tipo de vínculo e insistieron en que todo se trató de “una maniobra de prensa”.

Cinthia fue la primera que arrancó con su descargo en Twitter: "Aclaro que la prensa de esta gente (de estos políticos) pidió que fuéramos al palco a sacarnos una foto con estos dos (sic), que no sé quiénes son, con todo respeto. Nos pidieron varias fotos a (Marcelo) Polino y a mí. Qué casualidad, difunden fotos haciendo parecer otra cosa", escribió la bailarina respondiendo a la publicación de Ángel de Brito, que horas antes había posteado las imágenes con la frase "Hola Diputado".

Y continuó: "Nunca por casualidad estuve, estoy, nunca voy a estar con nadie (sic). Justamente, mi situación es bastante dolorosa por mi expareja (Martín Baclini), de la cual sigo enamorada y respeto muchísimo aunque hoy no sea su pareja".

cinthia2.JPG

“Es una mentira y espero que se hagan cargo de habernos pedido acercarnos al palco a sacarnos fotos con estas dos personas, sino esta Marcelo Polino de testigo”, sentenció Cinthia que se mostró muy disgustada por la situación que se generó. “Terminé mi trabajo y, sin dormir, con la productora y el productor que me contrataron, retorné en el avión a Buenos Aires”, siguió furiosa dijo la madre de Bella, Charis y Francesca.

“Es una mentira todo. Y me agarraron del hombro, de todos lados, porque estaba minado de gente que vio el carnaval y te sacaban fotos. No sé ni quién mierda estaba delante ni atrás ni al costado. Además, en esa foto miro para abajo mi taco porque me caí unas tres veces al quedarme enganchada en las maderas”, manifestó de su red social, la ex de Martín Baclini.

cinthia3.JPG

Para cerrar el tema, Cinthia volvió a declararle su amor al empresario rosarino: “Y por respeto a mí y a la persona que amo con todo mi ser, que es mi expareja, no estuve con nadie ni deseo hacerlo por decisión mía”.

Por su parte, Luis Naidenoff afirmó que "fue víctima" junto a Cinthia Fernández "de una maliciosa interpretación de una foto, tomada desde un ángulo que no refleja lo que sucedió".

“No conozco a Cinthia Fernández, pero entiendo su malestar. Yo también fui invitado, ambos somos víctimas de una maliciosa interpretación de una foto, tomada desde un ángulo que no refleja lo que sucedía. La aclaración es necesaria por respeto a los involucrados y sus familias”, escribió el senador en su cuenta de Twitter este martes por la noche.