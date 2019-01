Polémica por las picantes críticas del cantante de La Beriso

Los dichos del cantante fueron realizados durante el show que La Beriso dio el sábado pasado en Embalse, Córdoba, cuando comenzó a relatar una anécdota de un compañero donde hizo comentarios homofóbicos y disparó contra todos.

En un momento del recital el músico comenzó a contar una experiencia de un integrante de la banda, pero primero aclaró que no era adecuada porque "había niños". Sin embargo, el público le pidió que continué la historia y por eso decidió relatar una anécdota que involucraba a una chica trans.

"Me había contado una historia en la que se fue con una chica. Cuando se saca la ropa la chica tenía... sí. Ella le dijo: 'Sorpresa', y él le dijo: '¿Qué sorpresa?'. Se la comía, era re puto, boludo. Él no, el puto era el novio", relató entre risas y se atajó: "Todo lo que digo le cae como el orto a todo el mundo, la verdad que se vayan todos a lavar el culo y listo. No podés hablar de nada hoy viste".

Rolo Sartorio / Embalse

"El día que me calle voy a dejar de cantar, tengo los huevos llenos. Mangas de hijos de puta, hipócritas de mierda. Los de hoy, los de ayer y los de hace 50 años nos vienen robando", dijo el cantante en un alto del recital, en la antesala al tema Dejame.

Por otro lado, criticó al veganismo: "Muchos perejiles dicen que contaminan el río pero después van y le ponen nafta Infinia, no se dan cuenta que eso viene del petróleo que contamina. Son fundamentalistas, se hacen veganos, viste cómo son". Y agregó: "Ahí hay un vegano, retírese por favor. Acá comemos asado y vino. El pepino ya sabemos...a gusto de cualquiera".

