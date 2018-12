Polémica en la previa del Oscar

El actor y comediante estadounidense Kevin Hart renunció ayer a presentar la próxima gala de los Oscar tras las críticas recibidas por sus tuits homofóbicos del pasado. "Tomé la decisión de no presentar los Oscar de este año... No quiero ser una distracción en una noche que debería ser celebrada por tantos artistas de increíble talento", tuiteó Hart, que ha aparecido en películas como "Night School" o "Jumanji: En la selva". "Me disculpo sinceramente con la comunidad LGBTQ por mis palabras insensibles en el pasado", añadió, utilizando las siglas del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer.

Su renuncia llega apenas dos días después de conocerse que conduciría la ceremonia del 24 de febrero en Los Angeles. Tras ese anuncio, varios usuarios de Twitter llamaron la atención sobre unos tuits escritos por Hart entre 2009 y 2011 y que, según "The Hollywood Reporter", fueron borrados después.

En 2011 escribió por ejemplo: "Si mi hijo llega un día a casa e intenta jugar con la casa de muñecas de mi hija, se la rompería en la cabeza y le diría: «Pará, eso es gay»". Según la prensa, también utilizó en varias ocasiones las palabras "homo" y "fag", consideradas ofensivas en Estados Unidos.

"Siento haber herido a la gente... Estoy evolucionando y quiero seguir haciéndolo. Mi objetivo es unir a la gente, no separarnos. Mucho amor y gratitud a la Academia (de Hollywood)", escribió ahora en Twitter.

Sin embargo, apenas una hora antes había publicado un video en Instagram en el que se negaba a disculparse cuando la Academia de Hollywood le pidió que lo hiciera. "Elijo pasar, pasar de la disculpa. La razón por la que he pasado es que ya he tratado esto en varias ocasiones", dijo el actor, asegurando que había avanzado desde que publicó esos tuits.