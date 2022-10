Polémica por declaraciones de la actriz que interpretaba a La Chilindrina

"Imagínate tú nada más que una Chilindrina se está presentando en Perú con cerveza en la mano y haciendo un baile por demás difícil de creer, casi casi diría yo erótico", comenzó diciendo la actriz. Una notera replicó: "Totalmente lo contrario a la imagen que usted ha siempre presentado".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCjsszjzuA5z%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJaosOj9HWcMtGg34aQxb8u3j8ZAiTmKJmplKhafdQUH5foCskDlCCPZBGxeGiv7F325gROLFiyqAyrZAnd5DDSoEqIDVoZCRpuSZB6AvzT3aQB0LM0ZBL8fQ4BKobaeHlC3pZBnbJgEvkvpuEOVOIa67X1ZB3DdjyFQaRYxnq524RZBjc5Oh0bEZD View this post on Instagram A post shared by Ma Antonieta de las Nieves (@lachilindrina_oficial)

Fue entonces que María Antonieta de las Nieves comentó: "Totalmente, dios mío, y además es un chico que no es chico, sino es una chica que se cree la Chilindrina. No, no, no, está fatal".

Pero no se detuvo allí. La actriz continuó: "Y después hicieron un concurso en donde aparecieron seis Chilindrinas blancas e incluyendo una negra. No tengo nada contra de los negros, lo que tengo en contra es que me estén imitando como la Chilindrina, con la portada de mis fotografías, y mi logotipo, y yo precisamente ayer volví a registrar todos mis personajes y me cuestan mucho dinero".

La Chilindrina Huachana.jpg

María Antonieta declaró que sus personajes le costaron "mucho trabajo, mucho esfuerzo y cincuenta años de tener una imagen limpia y blanca para que estén haciendo ese tipo de cosas". Debido a esto fue tildada de racista por muchos seguidores y fanáticos de la serie.