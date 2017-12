Poder, enigma y humor: un año de oro para los seriéfilos

Aprender a lavar de dinero con "Ozark", a descifrar asesinos seriales con "Mindhunter", a que la vida es mejor en el ring con "Glow" y que es igual de loca sin Pablo en "Narcos". Sumergirse en los poderes de "Stranger Things" y entender que hay misterios que tardan en ser develados en "Big Little Lies". El 2017 fue un boom en materia de series ya que se estrenaron decenas de nuevas producciones y continuaron temporadas de otras. Lo cierto es que la pantalla está viviendo una época de multiplicación de ficciones, que no paran de captar más y más seriéfilos ávidos por nuevas historias. Entre este mar de contenidos, que parece apuntar a múltiples direcciones, Escenario identifica las principales tendencias en series que dominaron el año que termina. Un repaso por los estrenos más destacados que cautivaron a la audiencia argentina en las plataformas digitales como Netflix, Fox y HBO.

Las más vistas de Netflix fueron los dramas sobre crímenes como "Ingobernable", "Shooter", "Suburra" y "The Keepers". Mientras que las comedias más populares fueron "Disjointed", "Santa Clarita Diet" y "Big Mouth". Además de "The Crown" (la segunda temporada), "Una serie de eventos desafortunados" y el gran regreso de "Twin Peaks". Y para coronar un gran año, Netflix lanzó el viernes en Sudamérica la segunda temporada de "Merlí", la serie catalana que tuvo un éxito rotundo en su primer envío en 2016 y que se centra en las lecciones que un profesor de filosofía le da a sus alumnos de secundaria.

En HBO, el año estuvo dominado por historias de mujeres, que lejos de transmitir un ideal de perfección, plantearon las problemáticas actuales del universo femenino. El estrenos más fuerte fue "Big Little Lies", la serie ganadora del Emmy, protagonizada por Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Zoë Kravitz y Laura Dern, que reveló una compleja trama de violencia de género, mientras exploraba el mito social de la perfección y las contradicciones existentes bajo la idealización del matrimonio, el sexo, las relaciones familiares y la amistad. Con la creación de "Girls", serie que ya llegó a su última temporada en 2017, Lena Dunham abrió diálogos de temas femeninos que identificaron profundamente a las audiencias de las nuevas generaciones, con relaciones de pareja y amistades y un tratamiento del cuerpo y la sexualidad que se distancian de cualquier idealización.

La atracción de las audiencias por la ciencia ficción no es algo propio de esta era. Sin embargo, en las grandes producciones de ciencia ficción y fantasía de los últimos años se abrió un espacio de profunda reflexión sobre los conflictos de la sociedad actual. El épico mundo de "Game of Thrones", el cual sigue generando conversaciones globales acerca de las luchas de poder, las alianzas y estrategias del mundo político y militar, da lugar a permanentes paralelismos con el manejo de la política local e internacional. Por su parte, "Westworld", estrenada a fines de 2016 y con su segunda temporada confirmada para 2018, a partir de un universo de robots creados por el hombre, levanta múltiples preguntas acerca de los límites de la humanidad, su conciencia, su independencia y su destino. "The Leftovers", serie que en 2017 llegó a su final con su tercera y última temporada, puso en jaque las creencias religiosas cuando desaparece el 2 por ciento de la población mundial, después de un misterioso fenómeno mundial llamado "ascensión".

Otra de las tendencias ya consolidadas de los últimos años son aquellas producciones que desnudan el sistema policial y judicial, dejando al descubierto tramas de corrupción o negligencia. Este espacio fue inaugurado por "The Wire", la aclamada serie de HBO que consagró a David Simon como director, y fue un punto de inflexión en el género, recorriendo el submundo de las drogas en un retrato realista de la ciudad de Baltimore. Otro ejemplo, es "The Night Of", la miniserie en la que Riz Ahmed (ganador del Emmy por su interpretación). Desde América latina, este año exponentes de esta tendencia, como "La Vida Secreta de las Parejas", la producción brasilera que involucra a todas las capas de la sociedad, desde las relaciones personales más íntimas, hasta la peligrosa conexión entre el poder político y las grandes corporaciones, donde la ley del más fuerte se convirtió en la ley del más cruel.

El 2017 también marcó el desembarco en la pantalla de HBO de grandes comediantes como Larry David, quien interpreta una versión exagerada de sí mismo en una descripción irónica de su vida en la novena temporada de "Curb your Enthusiasm". La serie retrata al mismo Larry David, más políticamente incorrecto que nunca, después de su éxito con "Seinfeld".

También hubo un boom de adaptaciones literarias. Desde los estantes de bestseller en las librerías hasta convertirse en éxitos que cautivan a audiencias a través de las pantallas, son múltiples los títulos que han inspirado a productores y guionistas para construir afamadas producciones. Desde "Big Little Lies", basada en la novela escrita por Liane Moriarty. "The Leftovers", basada en el bestseller de Tom Perrotta. Y a nivel local, "El Jardín de Bronce", con Joaquin Furriel y "El Hipnotizador", con Leonardo Sbaraglia, están ambas basadas en las obras de los argentinos Gustavo Malajovich y Pablo de Santis.

Por su parte, la cadena Fox lanzó exitosas producciones entre las cuales se destaca "Feud: Bette & Joan", que obtuvo seis nominaciones en los Critic's Choice Awards. Además sobresalieron "This is Us", el drama familiar que batió récords de audiencia en los Estados Unidos y "Modern Family", la divertida comedia familiar protagonizada por Sofía Vergara, Rico Rodríguez, Benjamin Bratt y Pierce Wallace que ya es un clásico y va por su novena temporada.

En National Geographic el diamante fue "Genius", protagonizada por Geoffrey Rush ("El discurso del rey") en el papel de Albert Einstein, que fue nominada a diez premios Emmy. Esta producción fue el lanzamiento con mejor desempeño del canal, visto por más de 45 millones de televidentes en el mundo entero.

Maratón. Los televidentes dejaron en claro su fanatismo por las series registrando largas jornadas de ficción. Según un informe de Netflix, durante 2017, los usuarios vieron más de 140 millones de horas al día, un poco más de mil millones a la semana.