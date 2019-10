"Plastik Attack" se estrena hoy en el cine El Cairo

“Plastik Attack”, el cortometraje de Enzo Monzón, se estrena hoy, a las 20.30, en el Cine El Cairo (Santa Fe 1120) con entrada gratuita en la apertura de la Quincena del Arte en Rosario , que se extiende desde hoy hasta el 25 de octubre con una amplia programación (ver sección Ciudad).

La comedia de 29 minutos cuenta con las actuaciones de Omar Serra, Sebastián Tiscornia, María Caila y Andrea Boffo, entre otros, y está ambientada en el año 2050, cuando el nuevo orden mundial exilia a la comunidad LGTBIXQZ a vivir fuera de las ciudades en una tierra hostil y contaminada. “El corto plantea la idea de una comunidad exiliada que se autoabastece y sólo come flores porque el resto está contaminado. Y ahí nace la necesidad de ayudar en la lucha contra la destrucción del planeta, porque de lo contrario nos extinguiremos como las vacas y las gallinas en la historia”, dijo Monzón a Escenario.

“El elenco se va gestando por relaciones y recomendaciones de artistas con los que vengo trabajando desde hace 20 años. Elijo venir a grabar con amigos y colegas del medio audiovisual y teatral de Rosario. Un grupo con muchas ganas de crear, producir y festejar”, consideró el realizador que hace diez años trabaja fuera del pais, preferentemente en Barcelona.

“El estreno quise que sea en Rosario, siempre. La ilusión de venir a grabar una vez por año y luego volver a estrenar me da mucha vida y no lo cambio, me hace muy feliz”, consideró.

La presentación de “Plastik Attack” de esta noche en Rosario será precedida por una performance a cargo de los actores y el director de dicho corto junto al artista visual y curador de la muestra, Mauro Guzmán.

En tanto, este jueves el corto metraje se presentará en Buenos Aires y el lugar elegido es Casa Brandon, donde se exhibirán los últimos tres cortos del cineasta “Plastic Attack”, “El Drac de Miuka” y “Radiactiva”, que incluirá además una performance de Elektra Trash.