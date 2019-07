Piñon Fijo le mandó un saludos de feliz cumpleaños bastante particular a su amigo Pedro Aznar, a quien nombró como "el tercer hermano que me regaló la vida y la música".

Piñón publicó un video cantando "El fantasma de Canterville" junto al reconocido músico, Charly García, Lito Vitale, Hilda Lizarazu y Julian Semprini. Las imágenes son de la fiesta de disfraces que organizó Arnar para celebrar que el pasado martes 23 de julio cumplió 60 años.

En el posteo escribió un comentario a su estilo. "Cuando era niño/adolescente Piñon Fijo cansaba a su familia cantando a los gritos «El fantasma de Canterville». Si alguien me decía en ese instante que en algún momento de mi vida, lo cantaría junto a Pedro Aznar, Charly Garcia, Lito Vitale, Hilda Lizarazu y Julian Semprini… Le hubiera dicho: No seas payaso!!!! Feliz cumple al tercer hermano que me regaló la vida y la música! Pedro.

Feliz cumple Pedro!

Piñon y Aznar demostraron en varias oportunidades que arman una sociedad musical. En julio del año pasado se unieron para participar de un emotivo homenaje impulsado por AMIA para Sebastián, un niño de 5 años que murió en el atentado mientras caminaba junto a su madre por la vereda del edificio donde se produjo el atentado.

También compusieron canciones para recaudar fondos para la Fundación del Hospital Garraham.