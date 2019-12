Pink Floyd lanzó una colección histórica

Pink Floyd sigue a la cabeza del rock sinfónico y ahora sus fans están de fiesta. Es que Sony acaba de lanzar "The Later Years", un lujoso cofre edición limitada que recoge en 5CDs, 5DVD, 6Blurays, dos vinilos y todos los álbumes de estudio y en vivo grabados desde 1987, además de 13 horas de material audiovisual inédito.

El box set también incluye más de seis horas de audio inédito y más de siete horas de material audiovisual de los álbumes "A Momentary Lapse of Reason", "The Division Bell" y "The Endless River".

Todo el audio inédito y las grabaciones audiovisuales remasterizadas del concierto de Venecia en 1989 y del concierto de Knebworth en 1990 no han sido vistos durante décadas. Entre las joyas incluidas en este cofre destacan unas imágenes rescatadas de los ensayos de "Pulse" y el metraje completo de la película de Ian Emes "The Endless River", todo una maravilla para coleccionistas de la formación inglesa.

Y por primera vez, el último concierto de Pink Floyd con David Gilmour, Nick Mason y Richard Wright juntos en el homenaje a Syd Barrett en 2007 en Blu-ray, DVD y vinilo. Contiene incluso nuevas mezclas 5.1 por primera vez en Blu-ray y singles de 7".

Además, réplicas de sus programas de gira, un libro con las letras y otro con 60 páginas de fotos.

Otras canciones grabadas en directo incluyen "Lost For Words", recientemente recuperada, tomado del ensayo de la gira de "The Division Bell" de 1994, y tres canciones del legendario concierto que ofrecieron en Knebworth ("Wish You Were Here", "Shine On You Crazy Diamond" y "Comfortably Numb") que Pink Floyd interpretó junto a artistas de la talla de Genesis, Elton John, Dire Straits, Eric Clapton, Cliff Richard y Paul McCartney.