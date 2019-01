Pico Mónaco disfruta de su reconciliación con Pampita, pero no comparte demasiado el hecho de que le pregunten públicamente sobre la relación.

En las últimas horas, el extenista vivió una situación tensa al ser entrevistado por la periodista de Fox Sports Stephanie Delay le preguntó por Pampita.

Tras referirse al emprendimiento gastronómico qwue abrió en Punta del Este, la periodista le preguntó por su relación con la modelo:

-A Pampita la vi muy contenta y muy enamorada, y a vos también.

-Sí, sí...

-¿Encontraste algún anillo para ella acá?

-... No sabía que en Fox Sports se hablaban de estas cosas, pero bueno, sí, estamos pasando un lindo momento y disfrutando mucho. Gracias. Te agradezco.

Pico no advirtió que la cámara siguió encendida y allí se advirtió su enojo hacia la cronista: "Nunca más. Nunca más, ¿sabés por qué? Porque es Fox Sports y yo pensé que no me iban a preguntar esto", se escuchó al tandilense increpar a la joven comuicadora.

Minutos más tarde, la periodista se refirió a esa tensa situación: "Cuando le pregunté por Pampita, primero se sorprendió y cuando se apagaron las cámaras, la verdad, me sentí mal. Nunca nadie me había tratado de esa forma. Se puso medio agresivo, no reaccionó bien, no estoy acostumbrada a que me traten así, me sentí muy mal. Sí, me puse a llorar".

Y continuó con su relato: "Pensé que estaba todo blanqueado, pregunté algo que ya se sabe y no sé por qué reaccionó de esa forma. Yo trato con respeto. Fue algo feo, fue fuerte, se vivió una tensión que no estuvo buena y no se la deseo a nadie. Nunca pensé que por una pregunta por algo tan lindo que está viviendo me responda así", dijo la modelo.