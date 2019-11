Lola Latorre está en su semana de éxito después de eliminar a Luciana Salazar y el Polaco. Su madre Yanina lo sabe y aceptó un ping pong donde ambas revelaron aristas de su vida cotidiana.

En medio de un móvil con "Los Ángeles de la Mañana", la joven hija de la panelista primero tuvo un intercambio muy simpático con Ángel de Brito en el que no tuvo pelos en la lengua a la hora de referirse a la exposición de su madre en redes.

Primero el conductor del ciclo de espectáculos aseguró que Lola cuando discute con su madre no se controla. "No bueno, pero por que es mamá", se justificó la modelo mientras Yanina le replicaba: "Me puteás de arriba abajo mamuchi, los audios que me mandás".

Entre risas, Lola reiteró que ella tiene mucho autocontrol pero que, lógicamente, no le dice en el aire lo que pasa en el privado. Aunque se ve que la regla le duró poco cuando recordó un tema que le pone los pelos de punta.

"Yo quiero decir que mamá es un desastre. Es pornográfica. Todo empezó por historias de ella en un centro estético, le hacen cosas en el culo y la sube. Tenes 50 años. Podés hacer lo que quieras con tu cuerpo pero...", disparó picante con un tono en el que le pedía a gritos que se controle. Los dichos de Lola hicieron estallar a todo el panel de LAM, empezando por su madre, quien le contestó: "Pasa que vos sos muy reprimida hija, vivis tapada y todo te parece asqueroso. Yo estoy tirando los últimos cartuchos, después de los 60 me viene la muerte".

Meses atrás, la panelista también había hablado sin tapujos cuando a través de las redes le dio un consejo a su hija sobre cómo hacer sexo oral, en medio de duras críticas que recibió por haber dado una controversial versión de un posible amorío entre Sofi Morandi y Julian Serrano.