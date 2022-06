Picante respuesta de L-Gante a Amalia Granata luego de sus críticas

El joven músico contestó a las declaraciones de Granata que había dicho que él no era un artista

Después de que L-Gante sea reconocido por su aporte a la música y la cultura , Amalia Granata apuntó contra el cantante de cumbia 420 y lanzó fuertes frases sobre el éxito del joven oriundo de General Rodríguez. “Yo no creo que estos chicos sean artistas, para mi son emergentes de una sociedad en decadencia” , había dicho el sábado pasado la diputada nacional por Santa Fe en el ciclo Polino Auténtico (Radio Mitre).

Como era de esperar, el músico no se quedó atrás y le contestó a la ex modelo. “Si Amalia se alteró porque se enteró que me dieron una distinción como artista en la música y la cultura, imaginate si se entera de que tengo como cino″, publicó en una 'story' en modo selfie.