Picante cruce tuitero entre Jorge Rial y Angel de Brito

Rial se calentó por esto y ahí se abrió un tenso ida y vuelta de mensajes entre los dos. A continuación el intercambio tuitero:

- Rial: A todos. No te hagas el boludo.

- Angel: No me di por aludido porque soy el que tiene más primicias.

- Rial: Hacés mal. Deberías darte por aludido también.

- Angel: ¿Hace unos días no dijiste que no discutamos por primicias? Seguro @Rojodamian lo recuerda.

- Rial: Ustedes discutían. Acá no veo ninguna discusión. Pedí el Var del Bailando. ¿O es el bar? Eso.

- Angel: Me discutían. Es Bar, con B de barro. No pido lo que no necesito.

- Rial: Ahhhhhhhhhhh. Con b de barro. ¡¡¡Buenísimo!!! Está bien. Bien pensado.{{cmark}}