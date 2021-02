Picante cruce entre Amalia Granata y Diego Brancatelli por la condena a Lázaro Báez

Granata, que estaba como invitada en el programa, dijo sentirse "impactada" por los dichos del periodista y salió con los tapones de punta: "Diego, ¿vos no sos peronista? El peronismo de qué se jacta: de la justicia social, de la vulnerabilidad... cuando Lázaro Báez recibe esa plata de la obra pública y se la queda él, la plata de la corrupción, no hizo rutas y la gente se mata porque él se queda con la plata. Lo mismo pasó en Once con la plata de la corrupción", opinó la diputada

Fuerte cruce entre Amalia Granata y Diego Brancatelli

"Me preocupa tu impacto, yo estoy impactado que vos seas diputada", fue la irónica respuesta de Brancatelli. "Eso reclamáselo a la gente que me votó, casi 300 mil personas", devolvió Granata.

Fiel a su estilo, la rosarina no se guardó nada y siguió arremetiendo contra Brancatelli: "Tu defensa me hace ruido por tu ideología y esa defensa constante al vulnerable, pero con los actos de corrupción parece que al peronismo no le interesan tanto las víctimas, que son la gente de a pie y el trabajador que ustedes tanto defienden. Por eso me hace tanto ruido tu defensa a la plata de la corrupción", agregó.

>> Leer más: Ruta del dinero K: 12 años de cárcel para el empresario Lázaro Báez por lavado de dinero

Brancatelli intentó justificar su argumento y se refirió a él mismo asegurando que trata de "informar y no directamente ya juzgar y sentenciar", y le dijo a Granata que tal vez repetía "ciertas cosas que quedan en la gente y que tal vez no sean tan así".

“Subestimás a la gente que me votó, a la que lee los diarios, subestimás a la gente", lo cortó en seco Granata. Para aflojar la tensión, en tanto, Brancatelli comenzó a sacar los pies del plato al señalar que si Báez había cometido un delito "que vaya preso él y cualquiera sea".

Granata le espetó entonces que su ideología no coincidía con su discurso y el periodista le reclamó que no juzgara su ideología. "Pienso así, cuál es, ¿sos mi mujer? No. ¿Tenés que compartir conmigo algo? No, soy distinto. ¿Quién es para discutir mi ideología?", preguntó mirando al resto de sus compañeros de piso.

"Tu defensa de la corrupción es contradictoria, la corrupción mata gente vulnerable y vos sos peronista", concluyó Granata su fuerte cruce con el periodista,

Lázaro Báez fue condenado a 12 años de cárcel por la maniobra de lavado de dinero de casi USD 55 millones que se conoce como “la ruta del dinero K”. También fueron condenados sus cuatro hijos. Martín, el único que permanece detenido en una cárcel, recibió una pena de 9 años.