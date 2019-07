"Peter Pan es un ejemplo para volver al niño interior"

La vacaciones de invierno son el momento ideal para ir al teatro y disfrutar de los clásicos que nunca fallan. "Peter Pan", protagonizada por el rosarino Juan Bautista Herrera que triunfa en Disney, "La Cenicienta" y "Robin Hood", son los musicales que suben a escena desde hoy y hasta el viernes en el teatro El Círculo (Laprida y Mendoza).

"Peter Pan" sube a escena mañana y el martes a las 15.30, para contar la historia del niño eterno que no quería crecer. "La Cenicienta", el primer infantil adaptado al musical por Nora González Pozzi en 1995 y distinguido con el premio "Estrella de Mar", subirá a escena el 17 y el 18, a las 15.30. Y "Robin Hood", un canto al amor, la justicia y la libertad con música de Angel Malher, se podrá ver el 19 a las 15.30. Las tres son protagonizadas por el elenco de Estudio de Comedias Musicales y cuentan con guión, música, vestuario, canciones y puesta originales.

Antes del gran debut, Herrera dialogó con Escenario sobre su regreso a Rosario para protagonizar "Peter Pan". Actualmente, los 6 años empezó a actuar, "casi como un juego". Hoy tiene 20, y luego de haber pasado por diferentes escuelas de teatro durante más de una década años, pegó el salto a Buenos Aires y tiene un futuro prometedor: Juan Bautista Herrera es funense y trabaja en "Once", una serie de Disney que cuenta la historia de Los Halcones Dorados, el equipo de fútbol amateur del Instituto Académico Deportivo, donde los chicos estudian y entrenan para cumplir su sueño: ser futbolistas.

—¿Qué sensaciones te trae volver a interpretar esta obra?

—Protagonicé "Peter Pan" cuando tenía 12 años, así que es un honor que me hayan convocado nuevamente. Volver al estudio de El Círculo, donde estudié 11 años, es como volver a mi casa. Extrañaba mucho Rosario, así que estoy muy feliz de actuar para este público. Si bien es la misma obra, con el mismo libro y la misma música, tiene muchos cambios en la escenografía y el vestuario. Mantiene la esencia de la historia pero aggiornada a la realidad.

—¿Qué desafíos supone atraer la atención de los chicos en una era signada por la tecnología?

—El desafío es llevarlo al teatro. Cuando entrás, el teatro te transporta y logra atravesar todo lo que está ocurriendo. Por más que los chicos estén atrapados por el celular, cuando estás ahí adentro, podés viajar hacia cualquier lugar.

—Empezaste tu carrera actoral a los 7 años, ¿cómo fue tu camino hasta llegar a trabajar en Disney?

—Era el típico chico que no paraba de jugar, le hacía obras a mis familiares. Lo hacía con mucha naturalidad e ingenuidad. En Funes hice mi primera obra a los 6 años, fue "El principito". Me acuerdo que me agarró un ataque de pánico antes de salir, pero cuando salí al escenario, me di cuenta que eso era lo que quería hacer toda mi vida. Estaba destinado a mudarme a Buenos Aires y cumplir mis sueños. Lo que empezó como un juego empezó a convertirse en algo real. Creo que hay una línea muy delgada entre la vocación y el talento. La vocación es eso que uno siente. Hasta el día de hoy, voy a ver una obra de teatro y no quiero estar sentado, quiero subirme al escenario. A los 19 años empecé a tomar clases con Lito Cruz en Buenos Aires. Hice el musical "Pasión bohemia" con Valeria Lynch

—¿Cómo viviste tu debut en "Once"?

—Me enteré que estaban haciendo un casting en Rosario para una serie de Disney. Fui a la audición y al otro día me enviaron un mensaje que decía que pasaba a otro nivel, con la firma de Disney Company. No era algo imposible, pero sí impensado. Me seleccionaron para hacer talleres de actuación durante 3 meses, y al mismo tiempo audicionaba. Hasta que un día me dijeron que estaba adentro de la obra "One". Fue un fruto que se dio después de mucho estudio y esfuerzo de parte de mis padres que siempre me ayudaron. Empecé a filmar en 2017 y mañana empieza la nueva temporada, sale al aire los lunes a las 18.30 por Disney Channel.

—¿ De qué trata tu personaje?

—Mi personaje es Leo Palacios, el defensor del equipo de fútbol Los Halcones. En esta nueva temporada, el equipo viaja al mundial de clubes a Madrid. El gran atractivo de esta nueva etapa es que grabamos con la Juventus de Italia y el Atlético de Madrid, fue una experiencia fantástica.

—¿Cuál es el mensaje más valorable de "Peter Pan"?

—Me siento un embajador de valores. Al ser una figura pública, un montón de chicos siguen nuestros ejemplos, así que conlleva una responsabilidad enorme. Peter Pan no quiere crecer y decide llevar al país de nunca jamás a sus amigos, ahí viven muchas aventuras hasta que algunos deciden que quieren crecer. Pero Peter quiere ser un niño toda su vida. Creo que es un personaje que aporta mucha frescura que estaría buenísimo que los chicos tomen y dejen la tecnología de lado. Además, es un gran ejemplo para los padres, de volver a ese niño interior.