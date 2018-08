Peter Jackson y la Primera Guerra Mundial

La nueva película del director de "El señor de los anillos " Peter Jackson, un documental que transforma imágenes granulosas de la Primera Guerra Mundial en color, ya tiene título y fecha de estreno mundial. "They Shall Not Grow Old" se proyectará en el Festival de Cine de Londres y otras salas alrededor de Gran Bretaña el 16 de octubre, menos de un mes antes del centenario del fin de la guerra, según anunció ayer el festival.

