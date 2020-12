Peter Jackson comparte un adelanto de "The Beatles: Get Back"

Si la pandemia de coronavirus lo permite, el largometraje se estrenará en cines el 27 de agosto de 2021. Vendida como una "experiencia cinematográfica única", la película acercará a los espectadores a las sesiones de grabación de los Beatles a principios de 1969.

Por lo que se ve en el adelanto, mostrará la calidez, la camaradería y el genio creativo del grupo británico. Fue compilado y restaurado con cariño a partir de más de 60 horas de metraje no visto filmado en enero de ese año por Michael Lindsay-Hogg, y más de 150 horas de audio no escuchado.

The Beatles_ Get Back - A Sneak Peek from Peter Jackson.mp4

"The Beatles: Get Back" repasa cómo John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr planean su primer show en vivo en más de dos años. También revela los ensayos de las 14 nuevas canciones que originalmente estaban destinadas a ser lanzadas en un álbum en vivo.

Por primera vez, captura en su totalidad su famosa actuación final en vivo como grupo, el inolvidable concierto en la azotea en Savile Row, Londres, y otras canciones y composiciones clásicas que aparecieron en sus dos últimos álbumes, "Abbey Road" y "Let It Be".

La película es presentada por Walt Disney Studios en asociación con Apple Corps Ltd. y WingNut Films Productions Ltd., está dirigida por el tres veces ganador del Oscar Jackson, quien la produjo con Clare Olssen ("They Shall Not Grow Old") y Jonathan Clyde ("Eight Days a Week"), con Ken Kamins ("El Hobbit") y Jeff Jones de Apple Corps ("Eight Days a Week") como productores ejecutivos. El editor de la película es Jabez Olssen (Rogue One: A Star Wars Story) y la música es mezclada por Giles Martin (Rocketman) y Sam Okell ("Yesterday").