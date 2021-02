Peter Gabriel cumple 71 años con el impulso artístico intacto

El disco, quinto en la carrera solista del exGenesis, fue publicado el 19 de mayo de ese año, y cuenta con canciones insignes del músico como "Red Rain", "Sledgehammer", "Big Time" y "Don't Give Up", en el que realiza un dúo con Kate Bush.

genesis.jpg Peter Gabriel fue la voz líder de la primera formación de Genesis.

Gabriel cofundó en 1982 el festival Womad, dedicado a los sonidos del mundo, y que le permitió promover a artistas alrededor del mundo y dar a conocer ritmos, melodías y géneros de los orígenes más diversos en los países centrales.

Un rockstar con compromiso social

Gabriel tiene un lado humanitario y de denuncia, el que canta “Biko” en sus conciertos, no tanto como canción comercial, sino como un himno a favor de los derechos humanos. Y aunque el Apartheid del que nace dicho tema ya no existe (así como el propio Steve Biko, asesinado con impunidad), la injusticia y discriminación, siguen siendo comunes. Por eso es importante cantar, para no olvidar.

Las giras del británico también son memorables, ofreciendo algo distinto en cada una de ellas, desde los arreglos musicales hasta los conceptos mismos, como la integración del staff técnico como parte del "Still Growing Up Tour", en el que se vestían de color naranja para que la audiencia se diera cuenta de la cantidad de gente se requiere para realizar un buen concierto.

En paralelo con su labor humanitaria, Gabriel llevó aldeante una búsqueda artística más allá de los horizontes del rock y el pop. Se animó a los ritmos exóticos y también a las novedades audiovisuales que, en los 80, impuso la cultura MTV. Los videos de sus temas, producidos con técnicas de lo más diversas, siemrpe fueron innovadores y atractivos, lo que le dio a su música y a su arte una nueva dimesión.

La nueva versión del clásico "Biko"

Peter Gabriel ha vuelto a grabar su clásico de protesta de 1980 "Biko" con la ayuda de 25 músicos de todo el mundo, incluida la vocalista y activista beninesa Angélique Kidjo, Yo-Yo Ma, Cape Town Ensemble, Sebastian Robertson y el bajista Meshell Ndegeocello. El video fue producido por Sebastian Robertson y Mark Johnson como parte de la iniciativa Song Around the World de Playing for Change.

La canción original fue escrita como un tributo al activista sudafricano anti-apartheid Steve Biko, quien fue asesinado bajo custodia policial en 1977. Gabriel le dijo a Rolling Stone que la canción mantiene su vigencia hoy. “Aunque el gobierno de la minoría blanca se ha ido a Sudáfrica, el racismo en todo el mundo que representaba el apartheid no lo ha hecho”, comentó. “El racismo y el nacionalismo están lamentablemente en aumento. En India, Myanmar y Turquía, Israel y China, el racismo se explota deliberadamente para obtener beneficios políticos", añadió.

Peter Gabriel en la Argentina

Peter Gabriel visitó la Argentina en varias oportunidades. Su primer desembarco en el país fue con la gira de Amnesty International "Derechos humanos, ya!", en la que compartió el escenario de River con grandes estrellas internacionales como Sting, Bruce Springsteen y Tracy Chapman. También con los créditos locales Charly García -el más aplaudidodel show-y León Gieco.

amnesty.jpg

Fue una presentación muy emotiva, unas 75 mil personas llegaron el estadio de Núñez aquel 15 de octubre de 1988. Gabriel habría insitido con que la gira terminara en la Argentina, un país que buscaba justicia y paz para su gente. Y así fue como aquella noche las Madres de Plaza de Mayo subieron al escenario y acompañadas por todos los artisatas que participaron del concierto cantaron el tema de Sting “Ellas bailan solas”.

El concierto en el Gigante de Arroyito

En el marco de la gira "The Secret World Tour", que le dio la vuelta al mundo en 1993, Gabriel desembarcó en el estadio de Rosario Central para ofrecer un show que quedó grabado en la memoria de los rosarinos que tuviern la fortuna de ver en su ciudad natal al líder de Genesis en acción. Fue una presentación deliciosa en la que no faltó ninguno de los grandes éxitos del músico inglés, desde "Salsbury Hill", su primer hit solista, hasta "Biko".

Eran los tiempos del "uno a uno" y eso favorecía que los grandes artistas internacionales que llegaban al país incluyeran fechas en ciudades del interior. Además de Gabriel, en el Gigante de Arroyito cantó Sting, pero hubo muchos otros héroes del rock que desembarcaron en Rosario, entre ellos, los Duran Duran, The Ramones y hasta el exlíder de Talking Heads David Byrne que ofreció un conicerto deliciosos en el Auditorio Fundación Astengo.