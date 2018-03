Luego de la denuncia por acoso de Calu Rivero, el reconocido actor Juan Darthés, uno de los protagonistas centrales de Simona, la ficción éxito de El Trece, quedó en el ojo de la tormenta. A esa denuncia, que por cierto ya está judicializada, después se sumó la denuncia de otra actriz y posteriormente Griselda Siciliani -la expareja de Adrián Suar- afirmó que la "pasó mal" cuando trabajó con el actor y le pidió un "acto ejemplificador" al productor.

En ese marco, hoy el actor se juntó con Adrián Suar, quien no esquivó la situación y habló sin rodeos sobre el tema con un cronista de Infama.

"Yo no lo voy a desvincular a Juan. Lo quiero escuchar a él a ver cómo está, a ver qué siente, si se quiere ir", arrancó el gerente de programación del canal, para luego referirse a si creía que Calu Rivero y las otras chicas que lo denunciaron por acoso habían mentido.

"Yo no creo que hayan mentido, creo que son sensaciones que habrá sentido Calu y situaciones que habrá vivido, y si lo dice es porque debe ser su verdad", expresó.

"A veces hay una sola verdad, a veces hay verdades a medias, a veces hay subjetividades. Yo no estuve, no pasó ni en mi canal ni en mi productora, pasó hace muchos años, lo que no significa que no sean ciertas", agregó al respecto.

Consultado sobre las declaraciones de Griselda Siciliani, quien dijo que "esperaba un acto ejemplificador" por parte suya, dijo que "es una opinión de ella que yo respeto". "Obviamente, mucha gente me pide eso. Es un tema delicado, hay que saber qué se hace", sentenció.

"A mí me cuesta. Y, aunque esté equivocado, porque puedo estar equivocado, no soy el dueño de la verdad, pero me cuesta tomar una decisión, sobre todo porque está judicializado el tema de Calu", agregó.

"Me cuesta mucho tomar la decisión de sacar a alguien del trabajo. ¿Qué es lo que uno debe hacer?, esa es la pregunta. Si la sentencia es sacar el trabajo, me gustaría que se abra ese debate. La pregunta es ¿al fuego con las brujas? puede ser, yo no estoy tan de acuerdo", concluyó.