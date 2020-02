Personajes femeninos fuertes y rebeldes

Los personajes femeninos que se enfrentan al patriarcado parecen ser la especialidad de Elisabeth Moss. Sus papeles consagratorios en series como “Mad Men” o “El cuento de la criada” (foto) son el mejor ejemplo. En “Mad Men” era una publicista en un mundo de hombres que quiere triunfar y ser creativa, pero eso la deja fuera de lo que se espera de una “buena mujer”. Eran los años 60, pero las cosas no son tan diferentes hoy en día. Y ni siquiera en el futuro. “El cuento de la criada”, de hecho, imagina un futuro distópico y cada vez menos lejano en el que las mujeres pobres son usadas como órganos reproductores y como disfrute sexual para el deseo de hombres ricos. Ahora, en “El hombre invisible”, la actriz nuevamente está involucrada en un tema que se relaciona con las mujeres. “La violencia de género es un problema mundial”, comentó Moss recientemente. “Y creo que como sociedad no estamos haciendo lo suficiente. Ahí están las cifras de las víctimas. No estamos haciendo lo que hace falta”, reclamó. “El primer gran paso es abrir la conversación sobre el tema, y el segundo es creerle a las víctimas”, señaló.