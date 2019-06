Mario Pergolini no está más en la televisión pero suele ser convocado para entrevistas, aunque el último viernes parece que tuvo un inconveniente. "No tengo que venir más a la tele", fundamentó.

El disparador fue una invitación al programa de Luis Novaresio que se emite por A24 a la medianoche. Al llegar al estudio, se encontró con que no había nadie y decidió compartir su experiencia en las redes sociales.

En un primer video que subió a su cuenta de Instagram narró lo ocurrido: "Me invitan a un programa y no hay nadie, ni los cámaras están. ¿Dónde está Novaresio?. No lo sé. Me dijeron: 'Pegate una vuelta seis y media', llegué seis y veinticinco y no hay nadie, no están ni prendidas las pantallas".

Pergolini, entonces, adelantó que esperaría 10 minutos y reveló: "No tengo que venir más a la tele".

Minutos después, subió un segundo video -aunque después lo borró- en el que contó que se fue del estudio y explicó cuáles fueron los motivos que lo llevaron a tomar aquella decisión: "Bueno me fui, no vino nadie, me pareció que esperar 25 minutos estaba bien".

"Esto es cuando uno ya empieza a caer y tiene que reconocer que está en su momento de decadencia, ya no importa. Uno tiene que saber el momento de la vida que le corresponde, y el mio es este. Será en otro momento, gracias por haberme invitado", finalizó.