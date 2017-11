Pergolini con Novaresio: "¿Quién dijo que Tinelli es lo más visto?"

Si hay alguien que viene hablando y desde hace mucho sobre las nuevas audiencias ese es Mario Pergolini. El conductor "rebelde" como muchos lo apodaron en los '90 supo poner en pantallas productos como "CQC" y "Algo habrán hecho".

Hoy su vida laboral pasa por Vorterix y cuando muchos lo ponían como un número puesto para reflotar el barco de "ShowMatch" ante la crisis del Grupo Índalo, Mario se alejó de ese rumor anoche en el ciclo "Luis Novaresio Entrevista", en A24.

Más allá de su rivalidad televisiva con Marcelo Tinelli que con el devenir de los años no se trasladó a la vida personal ya que ambos conductores compartieron charlas y reuniones en privado, Pergolini explicó que no considera que el conductor del Bailando sea el más visto en cuanto a audiencia.

"Yo soy el número uno que no quería ser Tinelli. Yo creo que, en la vieja estructura de qué es un conductor, Tinelli ha cumplido con los requisitos necesarios para llegar las masas. Ha hecho cosas para masas a niveles increíbles, pero hoy es un tipo que le habla a mujeres mayores de 55 años. ¿Hoy sería más lógico decir que es el programa más visto? Yo creo que en otra época representaba ser todo lo que era la televisión, pero hoy en día mientras Tinelli tiene 17 puntos, en la web hay youtubers o productos con muchísima más audiencia poniendo un videito de 20 minutos. Es la expresión de ese entretenimiento que se sigue consumiendo de esa forma", sentenció.

"No veo televisión abierta básicamente. No puedo dejar de ver ciertos momentos centrales de los canales de noticias. Noticias veo, creo que tiene que ver con la edad mía. No tengo Twitter, no tengo Facebook y no tengo Whatsapp. ¿Se puede vivir sin esto?, sí, se puede, ni siquiera recibo mails en mi teléfono, apago mi teléfono a las siete de la tarde", se sinceró el conductor.