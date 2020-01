"Perdurar en el tiempo es lo más importante"

David Bisbal protagoniza el primer gran lanzamiento discográfico del año con ‘”En tus planes”, un séptimo álbum “creado con mucha ilusión” y en el que equilibra su cara más comercial con otra más experimental. “Independientemente de que haya presentado en el ‘single market’ canciones muy efectivas para la radio, he hecho otras menos convencionales como la que hice con Alejandro Fernández, la balada ‘Abriré la puerta’. Un tema difícil de cantar, una letra más elaborada y un sonido más minimalista”, explicó a Europa Press.

Y agregó: “En este disco hay una balanza de todo eso, de las más comerciales con otras más dirigidas a los músicos que se fijan en armonías o detalles de la producción, por ejemplo. He quedado muy contento y me lo voy a pasar espectacular cuando llegue el momento de defenderlo en directo, que es realmente la finalidad de la música”.

“En tus planes” incluye nuevos temas, así como sus más recientes éxitos que han servido de adelanto en ese “mercado de singles” al que hace referencia el español. “A Partir de Hoy” con Sebastian Yatra, “Perdón” con Greeicy Rendon, “Bésame” con Juan Magán y la citada “Abriré la Puerta” con Alejandro Fernández.

“Yo estaba encantado con el ‘single market’ y con que nos hagan hacer cosas diferentes y haya constantes cambios, pero me niego a no grabar discos”, planteó el artista. “Me niego a no poder darle a mi público un disco completo. Sin dejar de hacer más singles, por supuesto que sí”.

La gira de presentación de este nuevo material comenzará por Granada el 9 de mayo y continuará por Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Córdoba, París, Madrid y Murcia.

“No cambio por nada del mundo la sensación de mirar a la izquierda y ver a mi director musical haciendo un acorde precioso, o mirar a la derecha el piano, y detrás la batería y el bajo”, aseguró, para luego explicar lo que siente mientras canta: “Están sucediendo tantas cosas en el escenario por separado, que se unen y van directamente al público, que puedes ver la cara de una persona que se está emocionando... Eso no lo cambio por nada del mundo, te lo juro”. “Estoy muy ilusionado porque viene una nueva etapa”, insistió, al tiempo que detalló que desde ya mismo hasta el inicio de la gira estará bien ocupado con diversas tareas, entre las que destaca “adaptar el repertorio” para intentar meter la mayor cantidad de canciones del nuevo disco “dentro de las de toda la vida”.

“Es un reto pero tengo que hacerlo”, subraya, apuntando también al “diseño del nuevo escenario y del material multimedia” como otras tareas que tiene por delante. “Viene una gira grande”, avanza, y luego vuelve a su irrefrenable pasión escénica: “Cuando estás grabando una canción en un estudio dices ‘fantástico cómo está quedando’, pero el reto es defenderla en directo con tus músicos. No puedo explicar con las palabras exactas lo que uno puede sentir cantando en directo”.

Perdurar en el tiempo es la ambición que alimenta a David Bisbal cada vez más cerca del veinte aniversario de su disco de debut, previo paso por aquella primera y tan renombrada primera edición de “Operación Triunfo” en 2001. Casi dos décadas completas, en las cuales no ha olvidado cual era su gran sueño antes de llegar a televisión: “Cuando estaba en la orquesta mi sueño más grande era grabar un disco”. Y prosiguió: “No tenía ni idea de cómo funcionaba la venta de discos o de conciertos ni nada. Yo me subía a cantar las canciones de mis ídolos y todo lo que soñaba era tener un disco propio. Cuando empecé en la música conocí lo importante que es vender discos para que tu discográfica confíe en ti, y que los conciertos tengan éxito para que la gente quiera volver a verte”. “Me fijo en el tiempo, que es otro tipo de número. Perdurar en el tiempo es para mí más importante que el logro que puedas tener en este instante, independientemente de si estás en el 1, el 50, el 100 o el 32. Y poder además hacer tu trabajo con calidad, mejorar y seguir evolucionando”.