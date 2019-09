"Pequeña Victoria" lideró el rating en su noche debut

La maternidad, el feminismo y la identidad de género son los ejes principales de la nueva ficción de Telefe, "Pequeña Victoria", que se estrenó el lunes y batió todos los récords de rating, convirtiéndose en lo más visto del día con 17,2 puntos. Se trata de una comedia dramática protagonizada por Julieta Díaz, Luciano Castro, Natalie Pérez, Inés Estévez, Mariana Genesio, Facundo Arana, Nicolás Francella y Daniel Hendler, creada por Erika Halvorsen y Daniel Burman.

Está claro que la apuesta es fuerte para dar batalla a los actuales enemigos de la televisión abierta, como lo son Netflix, HBO, FOX y demás plataformas de streaming. Por eso la productora puso toda la carne al asador: una trama novedosa, actual y polémica y con actores de prestigio, amados por el público y otros nuevos, como Mariana Genesio, que si bien ya tuvo un papel importante en "El marginal", esta vez protagoniza una tira en horario central y en Telefe.

La trama comenzó con Selva (Estevéz), una mujer súper católica y voluntaria en una iglesia, que además, es chofer de Uber. Le llega un mensaje de un servicio y pasa a buscar a su clienta, que es Bárbara (Pérez), a punto de parir. En tanto, Jazmín (Díaz) está en una reunión de directorio de la empresa que dirige, hasta que le llega un mensaje diciendo: "Se adelantó el parto".

En el medio, aparecían escenas del tiempo pasado, cuando se entretejían los destinos de estas cuatro mujeres: Jazmín, una ejecutiva exitosa subrogó, de manera clandestina, el vientre de Bárbara para poder ser madre y que el embarazo no perjudique su carrera en ascenso; mientras que Bárbara alquiló su vientre a cambio de una remuneración que mejore su calidad de vida. Las cláusulas del contrato entre la madre biológica y la "carrier", quien lleva la bebé, dicen que no tiene que haber ningún tipo de contacto entre ellas una vez que el bebé nazca. Pero las cosas cambian cuando el bebé no toma leche de la jeringa y tienen que llevársela a quien la tuvo en la panza para que le dé la teta. Así, los destinos de estas mujeres empiezan a entrelazarse. Y todo explota cuando aparece Emma (Genesio), la donante de esperma.

Genesio es la revelación de esta ficción: una actriz trans cordobesa que interpreta a una de las madres de esta pequeña bebé. Y que por supuesto, levanta todo tipo de polémica entre los médicos de la clínica, como por ejemplo, si es la madre o el padre.

En el debut también aparecieron los protagonistas masculinos de esta historia: Antonio (Arana), quien interpreta al pediatra de Victoria, y quien tiene una constante relación de unión entre las cuatro mujeres. También se vio a Manuel (Castro), un empresario que vuelve a Argentina para tomar una importante decisión en la empresa para la que trabaja junto a Jazmín, y cuya escena de "¿Te puedo pedir un abrazo?", generó ternura.

Lo cierto es que una de las claves del éxito fue el timing dinámico y atrapante y de nivel cinematográfico. Un brindis por una ficción de calidad que trata temas tan actuales como el feminismo y la identidad de género con respeto y ternura.