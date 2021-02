"Usaste Tinder y la gente no te creía que eras vos, ¿conociste a alguna pareja?”, le preguntó sin filtro -fiel a su estilo- Jey Mammon. "Sí, estoy en pareja por Tinder hace dos meses. Es un señor grande, con dos hijas divinas. Gran compañero, es una persona ideal", se sinceró Cibrián.

"Es un hombre grande, tiene 53 años. Yo tengo 73: siempre me toca ser mayor", agregó Pepe, y contó cómo hizo para que la relación trascendiera la red social: "Empezamos 'hola, ¿qué tal? ¿cómo te va? ¿a qué te dedicás? Y siguió con ‘mirá odio el Tinder para hablar’ así que le pasé el WhatsApp para que podamos hablar", explicó el creador de grandes musicales en el país.

Cuando Tinder no le funcionó a Cibrián

Hace algunas semanas, en un charla con el productor y director José María Muscari -en el ciclo Confesiones de Infobae-, Cibrián había aludido a una anterior relación. En esa oportunidad había confesado que Tinder no le había funcionado muy bien como estrategia para hallar una pareja.

"Era veinticinco años menor que yo, un hombre muy luchador, muy ambicioso, muy cálido, muy compañero. Pero hoy está muy difícil. Y eso que entro en Tinder para ver si puedo encontrar alguien en quien apoyarme y que me apoye, pero es todo como de ácido lisérgico, porque te llaman, hablamos una semana maravilloso, y vos decís: 'Mirá qué agradable es esta persona'. Y de pronto no te hablan más. Es horrible lo de las redes. Hay gente que se ha casado por las redes, no ha sido mi caso", explicó por entonces.