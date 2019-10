Pepe Cibrián estrena "La dama de las rosas"

Pepe Cibrián Campoy desembarca en Rosario con la comedia musical "La dama de las rosas", el espectáculo que debía estrenarse en Rosario el pasado mes de agosto y que debió suspenderse luego de que el artista sufriera un accidente doméstico. "La dama de las rosas" podrá verse hoy y mañana, a las 20.30, en Plataforma Lavardén (Sarmiento y Mendoza).

El creador de éxitos como "Drácula", "El jorobado de París" y "Calígula", sube a escena para protagonizar un relato de amor y tolerancia. En palabras del autor, la pieza se trata de "un cuento de amor ambientado en los años 20 de una Europa devastada por el final de la guerra. En París, tierra de locos, artistas y soñadores, Josephine -uno de los dos personajes que interpreta- decide transmutar de una vida de encierro y desamor para, a través de su alter ego Agatha complacer su necesidad de satisfacción personal". Como Agatha, la dueña de un cabaret, conoce a Clemence, quien despierta en ella el amor, un sentimiento que sepultó durante años.

Como Josephine intentará descubrirla aún más en profundidad y obsequiándole en secreto rosas, una y otra vez, se ganará su amor. Pero los secretos no pueden ocultarse por siempre y luego de descubrir la felicidad, gracias a Clemence, Josephine decide ser fiel a una verdad que ocultó durante toda su vida.

Cibrián Campoy escribe y protagoniza "La dama de las rosas" acompañado de un grupo de reconocidos profesionales en este nuevo cuento musical que no solo habla del amor, sino también, de la realización personal, el descubrimiento propio, el goce de la libertad y la elección de tomar el control de su propia vida.

"Me pareció bello estéticamente y necesario en ese mundo donde después de tanto horror surgen los famosos años locos y esas dos mujeres, Josephine y Agatha. Josephine, una mujer que con el tiempo decide montar un cabaret de transformistas muy exitoso. Ahí se siente libre como Agatha, lo opuesto a Josephine. Es una historia de amor que se vivió como tal y las identidades cambian, pero ambas son elecciones", declaró Cibrián sobre los personajes que interpreta.

El artista está acompañado en esta oportunidad por María Luz Yacianci, Damián Iglesias y Tiki Lovera en los roles principales. A ellos se suman Claudia Duce, Maximiliano Areitio, Mateo Falbo, Luis Iván Machuca, Ignacio Marino, Jorge Alvarado y Zaira Bertani, bajo la dirección general de Damián Iglesias y la música original Santiago Rosso.

El 31 de julio pasado, Cibrián sufrió, primero una caída que le provocó una fractura en la pierda, y poco después otro accidente doméstico. "Fue ayer a la noche. Me había caído la semana pasada y me rompí la rótula el otro día y producto de eso ayer me caí. Tengo una fractura y 30 puntos. Estoy en terapia, pero voy a estar bien para hacer el estreno de la función en Rosario", dijo Cibrián que finalmente llega a la ciudad con su última creación.