Pedro Aznar: "Lo que hago está atravesado por una esencia de rock"

—Sí, claro. La raíz es la cultura que une a todos los pueblos de nuestro continente, que no sólo es el idioma. La flor, o, mejor dicho, las flores, son la diversidad de expresiones en cada país de la región. “Flor y Raíz” salda una vieja deuda que tenía conmigo y con la gente que me escucha, hacer un disco íntegramente dedicado a la música de raíz latinoamericana. La idea fue darle a un repertorio lleno de clásicos una impronta moderna y traerlo a nuestros días. El estreno de este material fue en un concierto online. En esa oportunidad grabamos en vivo, así que el disco nació sobre un escenario. Terminó siendo una postal de su momento histórico, ya que se nos oye tocar con la garra de un vivo, pero al final de las canciones no hay aplausos, sino un silencio sobrecogedor, cargado de la presencia de miles de personas que nos estaban viendo desde distintas partes del mundo. El álbum recibió dos nominaciones al premio Gardel (mejor disco de folclore y canción del año por “Reverdece”) y recientemente fue nominado al Grammy Latino. “Reverdece” fue escrita durante el primer año de la pandemia, y es un canto esperanzado, mirando al futuro con optimismo. La escribí especialmente para cantarla con Soledad, con quien hacía rato queríamos grabar un tema inédito.

Pedro Aznar & Soledad - Reverdece

—”Zamba para no morir”, “Construcción” y “Dos gardenias” vienen de geografías distintas pero conviven en un mismo territorio. ¿Siempre buscás ese hilo conductor al seleccionar las canciones para tus discos?

—Decidí que este disco fuera una recorrida por la música de varios países del continente. Con ese fin seleccioné grandes clásicos de siete países: Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Perú, México y Cuba. El hilo conductor es esa raíz de la que hablo y también mi propia mirada interpretativa. Toda la música puede convivir, si se encuentra la forma adecuada de abordarla. Mi música es, hoy, una fusión muy fluida de rock, folclore, jazz, tango y otros géneros. Tomo de cada una de esas vertientes lo que necesito para expresar lo que siento. Y mi público es tremendamente abierto a esa propuesta.

bajista.jpeg El bajo que vuela alto. Pedro Aznar, atravesado por el rock.

—Estás en plena producción de un disco doble. ¿De qué se trata este nuevo proyecto?

—Son diecinueve canciones propias originales más una versión. Es un claro ejemplo de lo que acabo de decir, música muy diversa en los estilos abordados, que a la vez convive muy armónicamente. El disco va a salir en noviembre, y estoy muy entusiasmado. Creo que va a ser una piedra angular en mi discografía.

seruotra.jpeg A los jóvenes de ayer. Aznar, Moro, Lebón y García: Serú Girán.

—Hace poco grabaste con David en “Lebón & Cía” y cada vez que tocan en vivo con Lebón vuelve parte de la magia de Serú. ¿Te sigue enamorando tocar aquellas canciones?

—Con David tenemos un entendimiento muy espontáneo. Tocar juntos se siente natural y cómodo. Nosotros lo disfrutamos tanto como quienes nos escuchan. En su disco hicimos una versión de “Hombre de mala sangre”, de su primer disco solista, que yo escuchaba por la radio en mis épocas de estudiante secundario, de cuando ni me imaginaba tocar con él. Todo ese tiempo y esa historia es lo que nos une. Y eso, se escucha.

David Lebón - Hombre de Mala Sangre (Official Video) ft. Pedro Aznar

—Muchos saben que sos un rockero, que venís de grupos como Madre Atómica, de Alas, de Serú Girán, de tocar con Pat Metheny Group en otra vertiente del rock, pero en tus recitales la gente va a ver la música de Aznar, en donde generalmente no hay tanto rock, sino música del mundo. ¿Te sentís un artista atípico dentro de la escena argentina?

—Puede que sea atípico en relación a los demás, pero soy típicamente yo mismo. Fijate que en todos los grupos que mencionaste la amplitud estilística era el sello: Madre Atómica era rock progresivo/experimental; Alas combinaba rock con jazz, soul, folclore y tango; Serú Girán tenía mucho aire de tango pero también de blues, música clásica y aproximaciones a Elton John, Steely Dan y Joni Mitchell. Y el Pat Metheny Group es jazz, con una fuerte impronta sudamericana. En mi propia música convive todo eso, por eso quien se acerca a oírme lo hace con la actitud y disposición de dejarse sorprender. Más allá de la diversidad estilística, lo que hago está siempre atravesado por una esencia de rock.

—Por último, ¿tenés algún proyecto soñado que buscás hace tiempo y te cuesta concretar, ya sea dentro de la música o en otro plano artístico?

—¡Todavía no consigo hacer una tortilla de papas que no se me desarme! Pero no voy a cejar hasta lograrlo.