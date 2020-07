Pedro Almodóvar y Penélope Cruz, un dúo imbatible, regresa al set

Pedro Almodóvar escribió durante el confinamiento una nueva película, "Madres paralelas", un drama que quiere empezar a rodar a principios de 2021 (la preproducción se inicia en octubre) con Penélope Cruz como protagonista. El director manchego contó que tras enfermar con el coronavirus y superar un breve periodo de abatimiento, se centró en la escritura. "Y he acabado en estos tres meses un guión que empezaremos a hacerlo este mismo año", aseguró.

El nuevo guión es un drama que gira alrededor de "la vida de dos mujeres que dan a luz el mismo día y que tienen trayectorias paralelas, por eso el título". La protagonizará Penélope Cruz porque la escribió pensando en ella y a la actriz le ha gustado mucho la historia. "Así que podré trabajar con mi amiga", añadió. La historia se desarrollará en Madrid, y trata sobre "el mundo femenino de las madres recientes, de las madres que están criando niños el primero y segundo año", explicó.

El cineasta se mostró feliz por el éxito de "Dolor y gloria" en los Premios Platino y porque abrieron un nuevo cine en Madrid. "Hay que ponderar las noticias buenas, que no hay tantas", aseguró. Aunque se muestra preocupado por su corto con Tilda Swinton que adapta "La voz humana", de Jean Cocteau, en una versión muy libre. "Aún estoy dándome cuenta de lo que ha sido y es esta pandemia y el miedo que no he pasado antes lo estoy pasando ahora", reconoció Almodóvar, que tiene miedo de que ocurra algo que les haga retrasar o interrumpir la producción de este cortometraje. El director interrumpió la adaptación de los cuentos de "Manual para las mujeres de la limpieza", de Lucia Berlín, que iba a ser su próximo largometraje.