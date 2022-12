Pedro Almodóvar estrenará en mayo su primer "western queer"

El director español presentará "Strange Way of Life" en el próximo Festival de Cannes, protagonizada por Ethan Hawke y Pedro Pascal.

El director español Pedro Almodóvar reveló que “Strange Way of Life”, protagonizado por Pedro Pascal y el texano Ethan Hawke, se estrenará en mayo en el Festival de Cine de Cannes, en un anuncio que dio en el podcast “At Your Service”, de Dua Lipa. El realizador de “Dolor y gloria”, describió el cortometraje de media hora como un “western queer, en el sentido de que hay dos hombres y se aman”, pero que los personajes de Pascal y Hawke “se comportan en esa situación de manera opuesta”.