El grupo de rock estadounidense Pearl Jam editará en formato vinilo su recital “MTV Unplugged” de 1992, que sacará a la venta el próximo 29 de noviembre próximo.

Según informó la agencia de noticias DPA, el lanzamiento formará parte del denominado “Black Friday” o día de ofertas especiales para comprar por internet del sitio del Record Store Day en Estados Unidos.

El concierto acústico que Pearl Jam hizo para la cadena MTV en 1992 se grabó en Nueva York y se emitió por la señal de cable en mayo de aquel año.

Años más tarde, en 2009, la banda lo publicó en DVD en la reedición de lujo de su disco debut “Ten” (1991), pero será esta la primera vez que tenga una edición en audio en vinilo, con una tirada de 13.000 copias.

El repertorio del álbum no incluye la presentación completa, pero sí tendrá las siguientes canciones: “Oceans”, “State Of Love And Trust”, “Alive”, “Black”, “Jeremy”, “Even Flow” y “Porch”.