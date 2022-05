Peaky Blinders, The Umbrella Academy y más: los estrenos de Netflix más esperados en junio

Como cada vez que comienza un nuevo mes, nuevas opciones aparecen disponibles en las plataformas de streaming para que cada usuario pueda elegir con qué entretenerse. En junio , Netflix dará uno de sus más grandes batacazos del año. Luego de que muchos usuarios se dieran de baja para poder registrarse en otras plataformas, el gigante del contenido on demand ha tenido que batallar duro con sus producciones originales para poder competir con otros servicios.

Pero además, como es de costumbre, llegarán nuevos episodios y spin off de las series favoritas de la plataforma. Netflix se hizo de hasta 40 estrenos exclusivos que podrán disfrutar sus subscriptores a partir del mes de junio. Aquí una lista de los más esperados por todos.

Peaky Blinders - 10 de junio

Cillian Murphy vuelve al ruedo una vez más para ponerse en la piel de uno de los criminales más peligrosos de la historia y de la televisión. La serie de Steven Knight llega a su fin luego de una quinta temporada en donde los negocios del imperio Shelby se ven puestos en jaque por la turbulenta situación política de un país que se encuentra al filo de la Segunda Guerra Mundial.

Lamentablemente, esta temporada no contará con la presencia del famoso personaje de la "tía Polly" ya que la actriz Helen McCrory falleció en abril del 2021 por complicaciones que le ocasionó el cáncer que padecía. Sin embargo, una de las favoritas de los argentinos, Anya Taylor-Joy, estará presente con su personaje llamado "Gina Gray".

Si bien esta temporada cerrará definitivamente la serie, la producción ha planeado realizar también una película. Aunque no hay nada en concreto, se espera que el rodaje comience en 2023.

Peaky Blinders (2022) Temporada 6 Trailer Oficial Español Latino Subtitulado

The Umbrella Academy - 22 de junio

La serie protagonizada por Elliot Page y basada en el cómic homónimo del cantante de My Chemichal Romance estrena su tercera temporada siendo una de las mejores dentro del género de superhéroes. La trama sigue la vida de una peculiar y disfuncional familia de superhéroes en donde los hermanos intentan develar el misterio de la muerte de su padre.

Los hermanos Hargreeves se reúnen de nuevo con ocasión de la muerte de su padre y se encontrarán inesperadamente a Cinco, quien vendrá con un importante mensaje: el apocalipsis tiene fecha y ellos deberán salvar al mundo.

Los superhéroes están protagonizados por Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan y Aidan Gallagher.

The Umbrella Academy: Temporada 3 | Tráiler oficial | Netflix

La ira de Dios - 15 de junio

"La Ira de Dios" es la nueva película argentina que llegará a Netflix el próximo 15 de junio. Tiene un elenco principal compuesto por grandes nombres, ellos son: Juan Minujín, Diego Peretti y Macarena Achaga. La película estuvo dirigida por Sebastián Schindel, con un guion adaptado de la novela de Guillermo Martínez.

La trama desarrolla la historia de la joven Luciana, quien luego de la pérdida constante de seres queridos busca proteger a su hermana de lo que ella cree que es una venganza en su contra. Luciana trabaja para un famoso escritor que brindará una imagen de terror.

Ya se ha revelado el tráiler y las imágenes de la filmación con los actores principales y una imagen muy sombría de todos ellos.

La ira de Dios | Tráiler oficial | Netflix

Garra - 8 de junio

En el mes de junio se estrena el nuevo trabajo de Adam Sandler, en donde interpretará a un cazador de talentos de jugadores que descubrirá a un jugador en el extranjero que tiene un oscuro pasado pero posiblemente un gran futuro. Ambos tendrán una última oportunidad de salvarse pero necesitarán de mucha suerte.

Como ya nos ha acostumbrado en estos últimos años, Sandler volverá a ponerse en la piel de un personaje alejado de las comedias y el humor sencillo que lo caracterizó en toda su carrera. Alejado de su zona de confort, el actor eligió un papel mucho más complejo y profundos.

El largometraje está dirigido por Jeremiah Zagar y está basado el guion de Taylor Materne y Will Fetters, y está protagonizada por Adam Sandler, Queen Latifah, Ben Foster y Robert Duvall.

Garra (2022) Netflix Tráiler Oficial #2 Subtitulado

La Casa de Papel: Corea

La serie original española lanzó su última temporada en diciembre de 2021 pero sus productores adelantaron que no sería la última vez que vieran a los trajes rojos cometer algún atraco. En esta ocasión, se estrena un spin off situado en Corea, en donde no existe la separación entre el Norte y el Sur, pero dicha unión a favorecido mucho más a los ricos y ha empobrecido mucho más a los pobres.

Con la misma estructura del profesor que reúne a una serie de reclutas, la serie volverá a mostrar cómo el estratega planea un atraco nunca antes visto en la Casa de la Moneda de una Corea unificada.

Entre los actores y actrices confirmados del reparto se encuentran Yoo Ji-tae, que da vida a El Profesor, Kim Yunjin en la piel de Raquel, Jun Jong-seo será Tokio, Park Hae-soo encarnará a Berlín y Kim Ji-hun afrontará el reto de ser Denver.