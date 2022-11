Paulo Londra celebró la salida de "Back to the Game" con un sorpresivo show en Córdoba

Paulo Londra celebró este miércoles ante más de 50.000 personas la publicación de su segundo disco "Back to the game".

El artista cordobés Paulo Londra celebró este miércoles ante más de 50.000 personas la publicación de su segundo disco "Back to the game" desde el parque de Las Tejas donde brindó un breve recital de seis canciones junto a algunas de las voces invitadas.

"Vuelvo al juego y tengo una sorpresa para mi gente de Córdoba", había anunciado anoche en sus redes sociales con el punto de encuentro fijado en aquel parque que desde bien entrada esta tarde comenzó a recibir a miles de fanáticos.

Con este nuevo trabajo discográfico, que trae aires renovados en su música a partir de una búsqueda más cercana al pop punk en buena parte del repertorio, el rapero selló así un regreso definitivo a la escena musical después de casi tres años sin poder lanzar música nueva.

Paulo Londra Las Tejas.jpg

En alianza con Warner Music Latina, volvió este año al ruedo con unos primeros lanzamientos hasta la llegada del sucesor de "Homerun" con el que inició su salto a gran escala a nivel global.

"Back to the game" encarna una narración personal sobre sobre este regreso, en el que además se dio el gusto de sumar el aporte de algunas estrellas foráneas como Travis Baker ("Necio"), Timbaland ("Toc Toc"), Ed Sheeran ("Noche de Novela") y otras figuras de la escena urbana latina como Duki ("Party en el Barrio"), Feid ("A veces") y Lit Killah ("Necio").

Paulo celebró el show con un sentido posteo en su cuenta de Instagram: "23 de noviembre de 2022 Dios me dio la oportunidad de volver a sentir ese amor en gritos en llantos en música en compañía en familias en mi Cordoba querida, sabiendo que deje una huella en los corazones desde hace tiempo, me hicieron mucha falta, pero gracias por hacerme saber que no estoy solo, este álbum de regreso es para ustedes y para mis hijas. Esto es #BACKTOTHEGAME #LEONESCONFLOW @litkillah sos la bestia hermano".

Este año, Paulo Londra acumula más de 1 billón de streams solamente en Spotify, demostrando su permanencia como uno de los artistas argentinos más escuchados en todo el mundo con la salida de casa sencillo, desde aquél regreso con "Plan A" que lo tuvo en el segundo puesto del chart global.